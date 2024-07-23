本报北京7月22日电 （记者吴秋余）7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上一期下降10个基点。

据悉，这是LPR在今年的第二次调整。今年2月份，5年期以上LPR曾下降25个基点，今年以来5年期以上LPR已累计下降35个基点。

“LPR下降表明报价质量不断提高。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，近年来，金融支持实体经济力度不断加大，贷款利率下降幅度大于LPR降幅，特别是最优质客户贷款利率降幅更大，导致LPR报价与最优质客户贷款利率之间出现一定偏离。

此前，中国人民银行行长潘功胜提出：“针对部分报价利率显著偏离实际最优质客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。”本次LPR下降，反映了部分报价行通过下调报价，对报价与最优质客户贷款利率的偏离情况有所纠正，LPR报价质量不断提高。

“LPR下降符合当前经济金融形势需要，有利于支持经济持续回升向好态势。”招联首席研究员董希淼表示，LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期，将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。同时，5年期以上LPR下降有利于减轻房贷借款人利息负担，促进消费。

5月17日，中国人民银行取消了全国层面房贷利率政策下限，新发放房贷利率明显下行。6月，全国平均新发放房贷利率为3.45%，同比下降66个基点，环比下降17个基点，处于历史最低水平。今年以来，5年期以上LPR累计下降了35个基点，存量房贷借款人自下一次重定价日后，也将享受到LPR下降带来的好处，减轻利息负担，增强消费能力。据测算，按房贷本金100万元、30年期、等额本息估算，每月可节省利息支出约200元，利息总额可节省超过7万元。

值得关注的是，中国人民银行在公告中表示，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9时15分调整为9时整。

“LPR发布时间的提前可与金融市场运行时间更好衔接。”董希淼表示，各类金融市场开市时间有所差异，如货币市场、债券市场和利率互换市场等9时开始交易，股票市场、国债期货市场等9时30分开始交易。在开市之前，各类金融市场参与者往往会根据当天最新经济金融数据制定交易策略和方案。LPR作为贷款利率定价的重要参考，提前至9时发布，可更好与各类金融市场运行时间衔接，有利于不同金融市场参与者平等获取信息，公平开展交易。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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