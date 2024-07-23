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科创板开市五周年

支持573家企业上市

2024年07月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月22日电  （记者赵展慧）22日，科创板迎来正式开市5周年。5年来，科创板聚焦“硬科技”，已支持573家高新技术产业和战略性新兴产业企业上市，总市值约5万亿元；IPO募资达9108亿元、再融资募集资金1581亿元，合计超万亿元。

　　据介绍，573家公司密集分布于新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新材料、节能环保等领域，其中有341家国家级专精特新“小巨人”企业、50家制造业单项冠军企业、40家制造业单项冠军产品企业。同时，科创板已支持54家未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准企业上市。

　　5年来，科创板公司积极发挥科技创新活动主体作用，研发强度保持高位，不断取得科技创新新进展、新突破。截至6月30日，科创板公司累计形成发明专利超10万项，平均每家公司拥有发明专利数量达185项。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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