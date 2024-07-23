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两项家具领域“绿色”标准发布

2024年07月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月22日电  （记者林丽鹂）为加强资源循环利用，促进家具行业绿色发展，市场监管总局（国家标准委）近日修订发布了《绿色产品评价家具》（GB/T 35607—2024）、《家具绿色设计评价规范》（GB/T 26694—2024）两项家具领域“绿色”标准。

　　《绿色产品评价家具》标准规定了家具绿色产品的评价要求，此次修订细化了“能源”和“低碳”两方面相关指标，优化了资源、环境和品质属性要求。《家具绿色设计评价规范》标准明确了家具绿色设计的术语和定义，规定了评价目的、原则和评价要求。此次修订聚焦设计阶段的绿色化，引入全生命周期评价要求，从原材料选用、生产、销售、使用到回收等各个环节系统考虑降低资源消耗和环境污染的技术要求。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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