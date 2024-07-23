本报北京7月22日电 （记者刘志强）近日，国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

节水产业涉及生产生活各个领域，以节水型产品装备和专业节水服务为核心，与相关产业紧密融合。在综合测算分析基础上，《指导意见》提出，到2027年，节水产业规模达到万亿级别，培育形成一批专精特新“小巨人”企业，初步形成以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。

《指导意见》部署了五方面重点任务。一是激发节水产业发展动力。落实水资源刚性约束制度，强化政府节水责任，发挥用水户节水主体作用。强化重点领域节水管理，健全节水法规标准，积极落实《节约用水条例》，完善节水市场机制。二是强化节水产品装备供给。推动节水产品装备升级换代，推广先进节水装备和产品。加强节水产品质量监督管理，加强节水产品企业质量诚信体系建设。三是创新节水管理服务模式。大力推广合同节水管理，促进节水企业与高等院校、科研院所等合作。强化用水计量监测管理，强化数字赋能，促进物联网、人工智能、数字孪生等技术与水系统管理技术深度融合。四是发挥龙头企业引领作用。积极培育节水重点企业，在节水设计研发、产品装备制造、工程建设、管理服务等领域形成一批龙头企业，鼓励节水产业集群发展。五是推动节水产业科技创新。鼓励技术攻关与成果应用，做好行业节水关键核心及基础共性技术知识产权战略储备。深化技术创新能力建设，培养节水学科应用型人才。

《指导意见》部署了三方面支撑举措。一是强化财税金融支持力度。二是积极搭建交流合作平台。三是强化节水宣传引导。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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