人民网北京7月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月23日08时至24日08时，内蒙古中东部、黑龙江东南部、吉林西部和北部、辽宁中北部和西部、青海东部、甘肃东部和南部、宁夏西部、陕西中北部、北京西北部和西南部、河南北部、四川北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，辽宁中北部和西部等地局地将有10级以上雷暴大风，最大风力可达12级以上；内蒙古东南部、黑龙江东南部、吉林南部和北部、辽宁中北部、青海东部、甘肃东部和南部、宁夏南部、陕西中部、山西西部和南部、河北中部、北京西南部和西北部、山东西部和东部、河南北部、四川中部和北部、云南西部和南部、广西南部、海南岛西部和北部、台湾岛东部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，吉林南部、辽宁中东部和西部、甘肃东部和南部、陕西中部、四川中部等地的部分地区将有小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风应急防御工作，气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业；

2.驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导；

3.户外人员应减少或暂停空旷地方的户外作业，选择进入抗风能力较强并具有防雷措施的建筑内，同时关闭门窗远离危险电源；

4.机场、铁路、高速公路和水上交通等单位应采取限飞、限速或暂时关闭等措施保障人员和交通安全，相关水域水上作业和过往船舶应回港规避，加固港口设施；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好必要的排涝措施和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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