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中央气象台发布台风蓝色预警

2024年07月23日08:28 | 来源：人民网
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人民网北京7月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“格美”（英文名称：Gaemi；名字来源：韩国；名字意义：一种非常细小、高度群居生活的昆虫）于7月20日下午在菲律宾以东洋面上生成，22日晚上加强为台风级，今天（23日）早晨5点钟其中心位于我国台湾省宜兰县南偏东方大约710公里的洋面上，就是北纬19.2度、东经125.2度，中心附近最大风力有13级（40米/秒），中心最低气压为960百帕，七级风圈半径250-300公里，十级风圈半径100-150公里，十二级风圈半径50公里。

预计，“格美”将以每小时20公里左右的速度向偏北转西北方向移动，强度继续加强，最强可达强台风级或超强台风级（50-58米/秒，15-17级），逐渐向台湾岛东部沿海靠近，并将于24日晚上在台湾岛中北部沿海登陆（强台风级，14-15级，42-48米/秒）。之后穿过台湾岛，将于25日下午到傍晚在福建中部到浙江南部一带沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级，33-42米/秒）。

另外，今年第4号台风“派比安”（强热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5点钟位于越南广宁省近海海面，就是北纬21.3度、东经107.7度，中心附近最大风力有10级（25米/秒），中心最低气压为988百帕，七级风圈半径 60-120公里。

预计，“派比安”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，即将在越南广宁省一带沿海登陆（强热带风暴级，25米/秒，10级）。

大风预报：7月23日08时至24日08时，东海南部及钓鱼岛附近海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海中南部及南沙群岛附近海域、北部湾西北部海域以及广西西南部沿海、台湾岛东部和北部沿海将有6-7级大风，其中台湾以东洋面的风力有8-10级，部分海域风力可达11-13级，“格美”中心经过的附近海面的风力有14-15级，阵风16-17级。

降水预报：7月23日08时至24日08时，广西西南部将有大到暴雨（50-70毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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