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中央气象台发布高温橙色预警

2024年07月23日08:29 | 来源：人民网
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人民网北京7月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，预计7月23日白天，新疆南疆盆地和伊犁河谷、内蒙古西部、京津冀以及黄淮中西部、江汉、江淮、江南、华南北部和东部、西南地区东部等地有35℃以上高温天气，其中，南疆盆地东部、内蒙古西部、河北大部、黄淮南部、江汉西部、江淮、江南、华南北部、四川盆地中东部、重庆、贵州东北部等地的部分地区最高气温37-39℃，重庆南部、浙江西部和北部、安徽南部、湖南东部、福建中部、吐鲁番盆地等地局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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