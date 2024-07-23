人民网记者 王绍绍

近期，夏日炎炎，文旅市场也持续升温。“暑假游”备受欢迎，我国消费市场活力蓬勃，为经济高质量发展注入新动能。

盛夏时节，走进云南西双版纳的热带雨林自然保护区，丰富的动植物资源和独特的傣族文化别具一格，为游客带来趣味十足的夏日体验；来到西藏东部，高山湖泊巴松措清澈见底的湖水和周围的原始森林美景引人入胜，为炎炎夏日注入一抹清凉；在四川九寨沟景区，五花海湖水在阳光照射下呈现出蓝、绿、黄、红等多种颜色，宛如一幅天然的水彩画，使游客惊叹自然之美。

除了备受欢迎的“西南游”和“西北游”之外，“登泰山、看日出”也成为了游客们暑假旅游的热门选择。登临泰山，游客既能感受当地深厚的历史文化底蕴和丰富的古迹遗存，又能锻炼身体、提升体力和耐力，还能享受新鲜空气和自然环境。

“近些年，旅游行业已经进入到市场有需求、产业有供给、政策有支持的新阶段。”业内专家表示，在市场、产业和政策的多重推动下，繁华热闹、人间烟火和书卷气并存的地方成为大家首选的旅游目的地。

“边走边学”的“研学游”近期颇受学生群体的青睐，根据相关旅行平台发布的《2024暑期旅游市场预测报告》，研学类产品订单同比去年增长70%，价格与去年基本持平。

为满足暑期“研学游”需求，国内多所高校宣布开放校园。7月10日，清华大学发布2024年暑期校园参观管理通告，宣布自7月13日（周六）起，清华校园对外开放参观。北京大学也发布公告，自7月8日起开放暑期校园参观。游客可通过“参观北大”小程序里的语音讲解，了解校园人文景观背后的历史。根据参观者的不同需求，小程序还推出了参观时长在1至3小时不等的3条推荐路线。

为迎接暑假旅行的消费热潮，多地文旅部门在景区的宣传工作上频频“上分”。“用晚风告白打开各地文旅”系列的短视频宣传在网络走红，吸引更多游客选择在假期旅行，感受不同城市的落日、晚霞和夏日晚风。

此外，各地文旅部门还出台了一系列便捷优惠的政策来吸引游客。江苏省多地、湖南省长沙市、湖北省武汉市等地纷纷宣布取消旅游景区实名制预约。全国多地旅游景区也已全面取消预约要求。

“总体上来讲，当前旅游景区、度假区和文博场馆资源供给充足。”业内专家介绍，在这种情况下，绝大多数的景区、度假区、文博场馆并不需要预约，景点无需预约抢票，“想去就去”的参观方式也更适配年轻人“说走就走”的旅行态度。

上述专家建议，各地不光要吸引更多的游客过来，还需要持续开发更多有文化创意、有科技支撑的新场景。深耕人文内容、拓展消费场景和发展多元业态，才能进一步推动旅游经济的新发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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