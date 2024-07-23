据新华社北京7月22日电（记者谢希瑶）商务部等12部门办公厅（室）日前印发通知，推广全国首批城市一刻钟便民生活圈试点经验。通知及试点地区典型经验做法22日在商务部官网发布。

唐山、沈阳、大连等地实行书记或市长负责制，将便民生活圈纳入重要民生项目；济南、福州、南昌、贵阳等地通过“居民议事厅”“幸福圆桌会”“邻里茶叙室”等载体，广泛听取居民的“金点子”“土办法”；苏州、南京等地针对社区商业发展不同形态，分类推进便民生活圈建设……

2021年10月，商务部等部门联合确定了30个全国首批城市一刻钟便民生活圈试点，目前取得阶段性成效，形成了5方面、22项可复制推广的典型经验做法。首批试点地区要按照“两年试点、三年推广”的部署要求，做好三年推广期工作，确保完成2024年“70%以上的地级市行动起来”的目标。

(责编：王震、陈键)

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