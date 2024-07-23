人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国首批城市一刻钟便民生活圈试点经验发布推广

2024年07月23日09:03 | 来源：新华社
小字号

据新华社北京7月22日电（记者谢希瑶）商务部等12部门办公厅（室）日前印发通知，推广全国首批城市一刻钟便民生活圈试点经验。通知及试点地区典型经验做法22日在商务部官网发布。

唐山、沈阳、大连等地实行书记或市长负责制，将便民生活圈纳入重要民生项目；济南、福州、南昌、贵阳等地通过“居民议事厅”“幸福圆桌会”“邻里茶叙室”等载体，广泛听取居民的“金点子”“土办法”；苏州、南京等地针对社区商业发展不同形态，分类推进便民生活圈建设……

2021年10月，商务部等部门联合确定了30个全国首批城市一刻钟便民生活圈试点，目前取得阶段性成效，形成了5方面、22项可复制推广的典型经验做法。首批试点地区要按照“两年试点、三年推广”的部署要求，做好三年推广期工作，确保完成2024年“70%以上的地级市行动起来”的目标。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“七下八上”防汛关键期 多部门积极开展防汛救灾工作
　　当前，我国已进入“七下八上”防汛关键时期。中央气象台预计，未来一周，华北、东北等地将有两轮强降雨过程接连来袭，部分地区累计降水量较常年同期明显偏多。…
为什么要培育和发展数据产业？国家数据局回应
　　人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局数据资源司司长张望在会上表示，培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。 张望介绍，数据产业是利用数据技术，对数据资源进行产品和服务开发过程中所形成的产业形态，是一个新兴产业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部