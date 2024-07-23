新华社贵阳7月22日电（记者向定杰 周宣妮）价格一涨再涨、网店脱销断货、预约球场拼手速……近期羽毛球相关话题频频冲上热搜。一只小小的羽毛球，到底发生了什么？日前，记者来到全球重要的羽毛球生产基地——贵州省锦屏县走访了解。

地处苗岭侗乡的锦屏县曾是国家级贫困县，因2017年引进了世界羽坛知名品牌亚狮龙，产业从此起步。如今，每天上万打、超过10万只羽毛球从这里“飞”向全球。

投资2.48亿元，占地153亩，解决就业513人……记者在厂房门口展板看到，贵州亚狮龙体育文化产业发展有限公司通过几年发展，去年产值已达3.4亿元，生产羽毛球超400多万打，出口总额近900万美元，产品销往60多个国家和地区。

“我们统计过，全球大约每十只羽毛球，就有一只产自这里。”该公司生产经理胡兵说，当前羽毛球供不应求，一出来货就被订完了，所以他们也在开足马力、赶制订单。今年上半年，工厂生产羽毛球达230多万打，产值达1.85亿元，出口比去年同期增长了40%左右。

“注重健康，喜欢锻炼的人越来越多了。去年我们看到整个羽毛球生产的行情，所以提前增加了设备和人员。”胡兵解释产量、产值增长的原因时说。此外，他认为，上游原材料的涨价，也使得水涨船高，让产品多次提价。

“这种影响小厂感受更明显，对大厂来说，挑战有，机遇也存在。”胡兵表示，大厂在管理精细化和节省物料上可能会做得更好一些。比如今年他们一方面扩大产能，另一方面从工艺上着手，在内部抓节约，减少原材料浪费，其目的就是想把羽毛球的价格降下来，更好地满足消费者需求。

据了解，一只羽毛球要用16片刀翎毛，而一只鹅只有14片这样的羽毛。如果亚狮龙锦屏工厂24小时不停地满负荷生产，一天需要20万只鹅的刀翎毛。因此，这里大量的原材料还是从安徽、河南等地采购。

在生产车间参观时，记者看到，工厂内设有洗毛、晒毛、排毛、插头、烘干、滴胶等车间，一个成品羽毛球的生产工序多达38道。绝大多数工人以当地女性为主，她们在不同岗位上，与机器紧密协作，保证着羽毛球的质量。

繁忙的景象还出现在隔壁的贵州大桐利体育用品有限公司。“我们的新厂区这个月初才正式投产。”企业负责人张伟平说，相比原厂房，搬迁后其产能翻了一倍，目前91名工人每天能生产4500打羽毛球。

“我们主要是生产高端羽毛球，新生产线采用了新材料、新工艺和新技术，品质更高，价格相对来说也要高一点，其中80%的产品都是出口，主要销往马来西亚、英国。”张伟平说。

因为羽毛球价高、抢手等因素，当前，市场上尼龙球、塑料球等产品销量也有所增长。“目前也有很多人造的羽毛球在市场上卖，有的也不错，但是跟天然羽毛球相比，还是有一定的差距。”受访人员说，除了是否耐打以外，还反映在手感、飞行速度等方面，对打惯了传统羽毛球的人或者专业选手来讲，体验感还是有差距的。未来人造球能否实现“平替”，还需要市场和时间的验证。

(责编：王震、陈键)

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