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防“蓝屏”，核心技术必须自主可控

胡定坤
2024年07月23日09:08 | 来源：科技日报
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近日，微软Windows操作系统出现全球性宕机故障，数百万用户在使用时遭遇“蓝屏死机”问题，多国航空、铁路、医疗、金融系统因此陷入混乱。据报道，导致此次故障的原因，是美国著名网络安全企业众击（CrowdStrike）公司在软件程序更新中出现错误。

从技术上说，这是一次完全应该避免的事故。众击公司在程序更新前没有进行严格、充分的内部测试，其本意是更好地保护客户的网络安全，而结果却不亚于对客户实施了一次大规模网络攻击。英国网络安全专家朱纳德·阿里认为，此次事件导致史无前例的全球信息系统故障，其规模超过史上最严重的勒索病毒攻击事件。SpaceX和特斯拉创始人马斯克也称其为“史上最大的IT失败”。

“微软蓝屏”事件暴露出全球信息技术体系的脆弱性，即过于依赖微软、众击等头部科技企业。据统计，微软Windows在全球操作系统的市场占有率约为72%，众击公司产品占终端安全领域的市场份额接近24%。正是由于二者的地位过于“举足轻重”，一个小小的程序漏洞，就能造成如此大规模的全球性操作系统宕机。

站在国际视角，这一问题很难在短期内得到根本解决。降低风险和损失的可行手段，也只能是要求头部企业提高责任感和技术可靠性，为医疗、能源、交通等关键领域的信息技术基础设施设立备份系统，并增强应急响应和系统恢复能力等。

对我国来说，“微软蓝屏”事件再次证明，在操作系统、网络安全这些关键信息技术领域受制于人，风险极大。众击公司无意间“轻弹一个响指”，就给全球信息技术体系带来如此大的影响，就能造成多个国家的重要网络陷入瘫痪，技术依赖的后果令人“细思极恐”。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，核心技术必须牢牢掌握在自己手里。近年来，包括国产操作系统在内，自主可控的国产信息技术体系已经在交通、金融、能源等领域得到规模化应用，并日益“飞入寻常百姓家”，也更多地走向国际市场。华为“鸿蒙”已成为全球第三大智能手机操作系统，今年一季度国内市场份额占比仅次于“安卓”；我国“开放麒麟”开源操作系统已在全球188个国家和地区拥有上百万社区用户。这些，都增加了我们应对外部“惊涛骇浪”的底气。

中国自主信息技术体系的崛起，既是实现高水平科技自立自强的必然要求和必由之路，也是在为所有希望摆脱对国际头部科技企业依赖的国家提供“中国方案”。这条路虽然充满艰辛和挑战，但我们必须坚定不移地走下去。

(责编：王震、陈键)
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