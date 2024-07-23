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近日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，交通运输部部长李小鹏在会上透露，目前，我国综合立体交通网总里程已突破600公里，其中高速公路里程18.36万公里。里程数如此庞大的高速公路，在智慧技术加持下，呈现了哪些出行新场景？

科技日报记者日前实地走访了中铁交通投资集团有限公司（以下简称“中铁交通”）运营管理的部分高速公路，体验了最新运维创新成果。

智能动态照明节能78%

云南玉（溪）至楚（雄）高速段，是国家公路网规划中广昆高速联络线（G8012）弥勒至楚雄高速公路的重要组成部分。

当车行驶进玉楚高速干海子隧道时，记者发现，隧道内的照明是依据车辆行驶需要开关的。“这是我们探索的隧道伴随式智能动态照明场景。” 中铁交通西南运营中心党工委书记、总经理佘国斌告诉记者，这种照明技术可以实现LED隧道灯开关、亮度实时调节。

根据系统设计和类似实例测算，中铁交通西南运营中心在干海子隧道应用的伴随式智能动态照明场景，在单边日均车流量1000辆的交通状况下，能够实现69%—78%的节能效率。

专家认为，干海子隧道这种伴随式智能动态照明场景，有力推动了高速公路运营模式向节能减碳转型，在隧道智慧照明智能管理上积累了可复制可推广的经验和实践。

第一时间“截断”事故隧道

在高速公路行驶，如果前方隧道发生突发事件，通常会在路口设置人工路障和电子警告灯。而如今，隧道突发事件预警阻拦系统已经逐渐在高速公路隧道应用。

“特长隧道发生突发事件后，现场管控具有滞后性，容易导致车辆来不及刹车。”中铁交通北方运营中心党工委书记、总经理苗铁军说。

静兴高速连接山西省忻州市静乐县与吕梁市兴县。6月26日，山西省交通运输厅、吕梁市人民政府、中铁交通等联合举行了静兴高速大万山特长隧道交通事故联合应急演练。

在这次演练中，隧道口首次使用隧道突发事件预警阻拦系统，在距离隧道口500米、180米和洞口处分别通过声光报警、光雾软阻断、栏杆机自动拦截形成三道防线。

“这个系统融合了声、光、影等系列控速措施。当隧道发生险情时，系统通过声光报警器高频闪烁并发出高分贝警报声；情报板发布禁止通行指令，通行信号改为预警色。同时，烟雾发生器模拟产生烟雾，激光发生器发射红外线照进烟雾，形成‘光幕+投影+各项显示指令’的交通软阻断形式。整个事故隧道洞口封闭用时38.67秒，达到了第一时间‘截断’事故隧道洞口交通流的目的。”苗铁军说。

5秒发卡、20秒缴费通行

在汕头—湛江高速、濮阳—湖北阳新高速、静兴高速、宜（宾）彝（良）高速等路段，高速公路智能收费机器人已全面推广。

“对未安装ETC的车辆，大多数高速收费采用人工收费方法。中铁交通联合相关科技企业，共同研发了‘全站无亭+智慧云仓’智慧收费站。”中铁交通汕湛公司党工委书记、董事长、总经理柳丽君说。

在汕湛高速收费站，记者看到，智能无人收费机器人系统融合了车道信息、事件信息、控制指令等，结合收费业务场景，集成了多种智能化模块。智能无人收费机器人系统提供入口自助发卡和出口自助缴费服务，实现5秒发卡、20秒缴费通行，提升了收费现场车道通行效率。

濮新高速采用的则是基于智能化云仓系统打造的全域标准化无人值守收费站。无人值守收费站通过设置独立式发卡机、独立式缴费机、智能节点三合一设备、智慧云仓、车型识别等设备，将车道信息、收缴费、特情等内容信息汇总到终端，并施行云计算处理和反馈，打破了传统岗亭式人工收费单一模式，收费时间及通车过关效率提升30%，特情反馈和应急处置效率提升近40%，不仅有效降低建设和人工成本，更为广大司乘带来更智能、更便捷、更高效的出行体验。

在为司乘营造良好通行场景的同时，中铁交通对高速公路的维修养护也采用了全新数字技术，如北斗边坡一体化智能监测系统。中铁交通相关技术负责人解释说，这个系统结合卫星导航、智能物联网、融合通信等技术，通过云计算和机器智能进行大数据处理，对高速公路边坡提供全天候的监测，实时掌握边坡灾变、变化因素、变形量、变化速率、预警阈值等数据，提高了建设和运营管养工作效率。

(责编：王震、陈键)

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