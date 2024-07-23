人民网北京7月23日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）提高国有企业土地要素配置精准性和利用效率是推进国企高质量发展的重要环节。国务院国资委积极推动国有企业存量土地盘活利用，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式，帮助国有企业解决存量土地盘活利用的资金投入问题——近日，中国诚通控股集团有限公司发起设立的国有企业土地资产盘活专项基金获国务院国资委批复同意，并正式揭牌成立。

据介绍，该专项基金首期规模300亿元，盘活标的为土地及附属建筑物，盘活业态为产业园、保租房、人才公寓、“平急两用”公共基础设施、战略性新兴产业用地。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国告诉记者：“盘活国有企业存量土地资产的积极意义主要有三个方面：一是通过闲置存量土地的转让盘活，可以新增收入来源，从而缓解企业资金压力；二是无论是转让还是合作开发，通过盘活土地或房屋资产，可以优化资产结构，增加资产收益，增强企业持续发展能力；三是对社会来说，国有企业闲置土地与房屋资产的盘活，可以有效增加市场供给，拓展和优化城市发展空间。”

据介绍，自2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用和国有企业存量土地资产权属完善，在加强国有企业存量土地管理领域出台相关政策支持。

特别是在新一轮国企改革深化行动中，国有企业存量土地盘活工作进入全面推进阶段。2024年3月，国务院国资委全面深化改革领导小组召开的2024年第一次全体会议，进一步提出“推动中央企业存量土地盘活利用，遴选试点项目，协调政策支持，提高企业存量土地盘活积极性”的具体要求。随后，国资委发布存量土地资产盘活利用试点的相关通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。

同时，盘活国有企业土地资产也正在全国各地加速实施。其中，重庆以“三攻坚一盘活”推进高质量发展，重庆各区县党政主要负责人、市属国企主要负责人分别与市政府签订《2024年度“三攻坚一盘活”改革突破目标责任书》。安徽贯彻落实盘活存量资产扩大有效投资体现政府引导和市场运作相结合，发挥好政府和国有企业引导作用，注重分类施策和统筹推进相结合，协力加大政策供给。

也有业内人士表示，当前盘活国有企业存量土地资产还存在难点，如土地使用性质的限制和土地出让金的补缴；受城市发展规划限制，优质土地资源难以更改土地使用性质，国有企业很难将其盘活利用；即使解决了土地使用性质问题，国有企业要盘活闲置土地资源，还面临着缴纳巨额土地出让金的难题。所以，要进一步盘活国有企业闲置土地资源，除了需要出台便利国有企业改变土地使用性质的政策外，还需要对盘活模式和盘活路径进行探索，统筹规划企业发展主责主业和战略性新兴产业所需土地资源，探索“政府出政策+国企出资源+基金出资金”的多种业态模式。

(责编：乔业琼、高雷)

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