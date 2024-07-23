人民网北京7月23日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）在继7天期逆回购操作利率下调10个基点、1年期和5年期LPR均下调10个基点后，中国人民银行于7月22日起下调常备借贷便利利率，隔夜、7天、1个月期限品种分别降至2.55%、2.70%、3.05%，均下调10个基点。

中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利（Standing Lending Facility，SLF）。根据其网站介绍，从国际经验看，中央银行通常综合运用常备借贷便利和公开市场操作两大类货币政策工具管理流动性。常备借贷便利的主要特点：一是由金融机构主动发起，金融机构可根据自身流动性需求申请常备借贷便利；二是常备借贷便利是中央银行与金融机构“一对一”交易，针对性强。三是常备借贷便利的交易对手覆盖面广，通常覆盖存款金融机构。

常备借贷便利是中国人民银行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。

中国人民银行行长潘功胜在2024年陆家嘴论坛上表示：“目前，我国的利率走廊已初步成形，上廊是常备借贷便利利率，下廊是超额存款准备金利率，总体上宽度是比较大的。这有利于充分发挥市场定价的作用，保持足够的弹性和灵活性。”记者了解到，利率走廊是央行短期利率调控的辅助工具，上、下廊宽度大致在100—150个基点左右。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，下调常备借贷便利利率可以起到两方面作用，一是可以降低金融机构的资金成本，二是进一步带动货币市场、债券市场、信贷市场利率的下降，从而促进实体经济融资成本的下降。

也有业内人士表示，我国已形成较为完整的市场化利率体系，主要通过货币政策工具调节银行体系流动性，释放政策利率调控信号，在利率走廊的辅助下，引导市场基准利率以政策利率为中枢运行，并通过银行体系传导至贷款利率，调节和优化资源配置，实现货币政策目标。

(责编：乔业琼、高雷)

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