人民网北京7月23日电 （记者杜燕飞）伽师新梅、新兴香荔、大连樱桃……当下，正是瓜果飘香，集中上市的时节。如何让鲜甜多汁的果品“出村进城卖全国”，让消费者感受到从枝头到舌尖的美味和实惠？有业内人士表示，乡村特色产业正从“产得出”向“品牌响”转变，要补齐基础设施短板，加快冷链物流发展，推动“甜蜜”产业富民增收。

日前，在北京新发地农产品会展中心，《打起手鼓唱起歌》歌舞表演让人们感受到来自新疆的热情，一场别开生面的推介活动正在进行。“为了让北京民众更好了解伽师新梅、吃上伽师新梅，实现助农增收、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔，是我们举办这次活动的初衷。”伽师县委书记刘志成介绍说，伽师新梅种植面积约占全国的40%，产量达到全国的60%，通过打造“新梅”概念，让人们认识新疆的国产西梅。

中国果品流通协会会长鲁芳校表示，当前果品消费市场存在供大于求的现状，但高品质的果品品牌仍保持着较好的经济价值和销路渠道，这将是果品市场未来发展的趋势。“我们要持续推进品种培优，品质提升，品牌打造和标准化生产，促进果品行业转型升级和提质增效，不断提高综合效益和市场竞争力。”

与品牌“热”相比，冷链物流也是拓宽农产品销路的关键一环。2024年中央一号文件表示，要优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。

有业界人士表示，生鲜农产品具有特殊性，冷链物流基础设施建设是新的“路”。把这条“路”修好了，生鲜物流运输成本才能更加可控，农产品出村进城才能更加畅通。

伽师县正是受益于冷链物流的发展。“我们建成‘县有万吨级、乡有千吨级、中心村有百吨级’总库容30万吨的冷链仓储体系，新梅销售期从往年20天集中上市，延长到6个月分批上市，错峰销售、保质保鲜。开通新梅专机、冷链专列，全国各地消费者最快24小时就能吃上优质鲜果。”刘志成说。

(责编：乔业琼、高雷)

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