原标题：中国核电协办2024年“中国电力主题日”活动在福清闭幕

7月26日，为纪念中国有电142周年，集中宣传电力工业取得的辉煌成就，由中国电力企业联合会主办，中国核能电力股份有限公司、电力文学艺术协会协办，福建福清核电有限公司承办的2024年“中国电力主题日”活动举行。全国电力行业代表齐聚福建福清，共同见证全国电力主题日精彩启航。

中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员张凯致辞。中电联理事长、全球能源互联网发展合作组织主席辛保安作主旨报告。中电联党委书记、常务副理事长杨昆主持活动。

张凯在致辞中表示，中核集团是全球唯一连续近40年不间断从事核电建造的企业，掌握了各类主要堆型核电站的建造能力，具备核电连续建设的经验，“核水风光储”多能互补，支撑新型能源体系建设，为国家电力事业发展坚持输出核能力量。随着“双碳”战略的持续实施、中国式现代化的深入推进，中核集团愿同中国电力人一道，在我国能源电力发展进程中，积极推动电力行业高质量发展，为能源安全可持续发展提供坚实的基础保障和创新技术支撑。

中国核能电力股份有限公司党委副书记张国华，国家电网有限公司总经济师吕春泉，中国南方电网有限责任公司党组成员、副总经理吴小辰，国家能源投资集团有限责任公司党组成员、副总经理傅振邦，中国长江三峡集团有限公司总经济师吴海斌，哈尔滨电气集团有限公司董事、总经理、党委副书记黄伟受邀围绕“走近大国重器 见证奋进电力”作主旨演讲。

张国华以《落实核能“三步走”战略，打造更多“国之重器”》为题作主旨演讲。他指出，核能具备明确的绿色低碳属性，又具有高科技、高效能、高质量特征，是人类未来能源发展的重要方向。中国核电作为以核能发电为主业的清洁能源上市公司，推动核能“三步走”战略实施取得了重要进展，成功打造自主三代核电“华龙一号”国家名片，即将建成多用途模块化小堆“玲龙一号”，成功建成核能供汽工程“和气一号”，全力助力“双碳”目标实现、助推新质生产力发展、共建美丽中国。

中电联党委委员、秘书长郝英杰发布了电力行业重大技术装备及工程征集结果，“华龙一号”示范项目福清核电站5、6号机组、CF3核燃料组件、玲龙一号一体化小型压水堆技术（AVP1000）等100个项目入编电力行业重大技术装备及工程名录并在活动现场展示。

活动期间，同步举办了电力行业重大技术装备及工程主题成就展，精选展板52幅，摄影作品40幅。

活动期间，还开展了“践行电力精神 凝聚榜样力量”主题宣传和电力精神主题微话剧大赛等活动。由中国核电申报的福清核电运行一处值长胡彪荣获中国电力企业联合会“最美电力人”荣誉称号，福清核电原创微话剧《三次连线》荣获二等奖，生动展现了中国核电人昂扬向上的精神面貌。

(责编：董童、李源)

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