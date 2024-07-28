新华社上海7月28日电（记者任军、陈云富）记者从2024中国国际黄金大会了解到，上半年我国黄金产量179.634吨，同比增长0.58%；黄金消费量523.753吨，同比下降5.61%。

从生产端看，上半年全国黄金矿产金完成141.496吨，有色副产金完成38.138吨。此外，进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%。

来自大会的信息显示，2024年上半年，一些黄金矿山企业和大型黄金冶炼企业紧抓金价高企的机会，调整产能结构，优化生产布局，一些矿山矿产金产量同比增长超过10%。但总体来看，随着老矿山易开采资源逐渐减少，新建矿山面临深井建设难题，上半年黄金产量并未显著增长。

从消费端看，黄金首饰和金条金币销量呈现分化：上半年我国黄金首饰消费量为270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币消费量为213.635吨，同比增长46.02%。此外，工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53%。

“金价不断刷新历史新高且波动较大，黄金首饰消费更加理性和谨慎，黄金加工销售企业生产经营风险加大，建议要运用好黄金市场套期保值的功能来降低风险。”中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛在大会上表示。

受金价上涨提振，6月末国内黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持有量上升至92.44吨，较2023年底增长30.97吨，增长幅度为50.38%，是2013年7月国内黄金ETF上市以来的最高值。

今年上半年，黄金价格强势上涨。6月底，伦敦现货黄金定盘价为每盎司2330.90美元，较年初上涨12.34%。上海黄金交易所AU9999黄金6月末收盘价为每克549.88元，较年初上涨14.37%。

由中国黄金协会与世界黄金协会共同举办的中国国际黄金大会7月27日至28日在上海举行，吸引来自国内外的黄金生产、加工、零售企业以及黄金交易市场、金融机构等2000余人参会。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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