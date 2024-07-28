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第八届南博会促成投资合作总金额超100亿元

2024年07月28日23:49 | 来源：新华网
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新华社昆明7月28日电（记者赵珮然）为期6天的第八届中国—南亚博览会28日在云南昆明落下帷幕。第八届南博会执委会召开新闻发布会介绍，本届南博会期间共促成投资合作总金额超100亿元，截至27日累计签署内外贸合同金额超80亿元，线上线下累计销售额超5亿元。

第八届南博会执委会副主任、云南省商务厅厅长杨沐说，本届南博会深化拓展“综合展、专业办”模式，首次设立的贸易无忧平台受到企业“热捧”，截至27日已为500多家中外企业提供咨询服务，举办外资企业政企沟通圆桌会、边民互市贸易进口产品推介对接会等7场活动，让更多的“展品”变为“商品”。

据了解，本届南博会与南亚国家开展务实合作，将南亚馆增设至2个、展位数由480个增至776个，南亚各国官方机构共组织超400家企业参展。巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国家的手工地毯、红茶等特色商品广受欢迎，实现“一个展会买遍南亚”。截至27日，南亚馆累计现场成交额超500万元。

本届南博会有82个国家、地区和国际组织参会，参展企业达2000多家，其中近一半是境外企业。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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