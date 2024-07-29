本报记者 马跃峰 程 焕

在贵州省江口县，越来越多的农民家庭有了自己的“生态账户”。

“生态账户”是个啥？有啥用？

江口县双江街道镇江社区的一家民宿里，店主任志华说：“用处大着咧，能换真金白银。”

任志华掀开锅盖，铲起一块淡黄色的锅巴饭：“这是我们的招牌饭，以前用柴火灶，现在用电炉，味道没变，还能给‘生态账户’加分！”

任志华自家有20多亩林子、耕地，同时经营民宿。几年前，眼瞅着民宿生意兴隆，任志华想搞扩建，却为缺资金犯了愁。能不能靠家里的林子申请贷款？

任志华的所盼，在新时代生态文明建设的实践中，很快有了改革之策。

绿水青山就是金山银山。2022年9月开始，江口县深入推进贵州省生态产品价值实现机制改革试点工作，对自然资源资产统一确权登记，形成生态资产、生态经营等5个一级指标，以及生态林资产、使用清洁能源等147项二级指标，以满分500分为上限，测算评估生态行为价值。

江口县位于世界自然遗产梵净山脚下。县里设立了“梵净生态账户”，根据农户、个体工商户、企业等不同经营主体特征，制定积分标准。账户里的生态积分，可作为授信额度提升、贷款利率优惠、存款产品定制等金融价值运用依据。江口县农村信用合作联社办公室主任杨华介绍，“梵净生态账户”按年度更新、评分，“以50分为一个档次，每个档次对应享受差异化信贷政策和金融服务。”

把柴火灶改成电炉，得5分；确权生态林，得15分；种植经果林，得10分；流转土地发展生态产业，得6分……查看任志华的账户档案，积分情况一目了然。任志华抵扣250分，获得14万元贷款，并享受利率优惠。

“新建了5间客房，装修了老房子。”任志华感慨，“‘梵净生态账户’帮了大忙。”

“生态—金融—生态”。“梵净生态账户”不只是破解经济发展难题，更在于推动生态文明建设。

走进江口县怒溪镇骆象村的一座茶园，以前的大型柴油采茶机不见了，手持式电动采茶机成了茶农的标配。

2023年，茶园负责人郑晓锋抵扣了“梵净生态账户”里的410分，用于享受贷款利率优惠。

“贷款900万元，比一般项目贷款每年能省30多万元。”尝到了甜头，郑晓锋对绿色转型格外上心，主动开展生产设备“油改电”、有机肥替代化肥、水土流失治理等试验，“生态积分就像指挥棒，引领我们把绿色低碳理念融入生产生活。”

截至目前，江口县农村信用合作联社累计建立“梵净生态账户”档案9606户，授信金额4.99亿元，发放贷款1986户、4.74亿元，让利数百万元。

改革只有进行时，没有完成时。不久前，江口县“梵净生态账户”应用平台正式上线，涵盖自然生态、文化生态、经济生态、金融生态等更多应用场景，还针对不同主体明确了正负面清单和积分兑换规则、激励政策。贵州梵净生态产品价值实现服务管理有限公司负责生态产品价值核算和交易服务管理，对生态积分进行动态管理。

党的二十届三中全会提出，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。江口县委书记曹勇说：“深入贯彻落实全会精神，我们正着手谋划探索更多将绿水青山转化为金山银山的路径，努力让群众持续增收，让梵净山更美。”

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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