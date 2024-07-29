本报记者 张云河

图为河池小三峡景区。

潘谋士摄（人民视觉）

数据来源：商务部、文化和旅游部

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全文化和旅游深度融合发展体制机制。

今年以来，我国文旅消费持续升温。各地积极推动文化和旅游深度融合，精心打造更具文化内涵的特色文旅产品，以文塑旅、以旅彰文，一地有一地的精彩，一景有一景的独特，更好满足游客的多样化、个性化需求。

——编 者

据某在线旅行网站数据，今年“五一”假期，广西河池成为全国最受欢迎的小众旅游目的地之一，酒店和票务预订同比增长近四倍。看到这条信息，正在为暑期旅游做准备的天津市民王长在来了兴趣：河池，有何过人之处？

“河池小三峡值得推荐”“三门海是知更鸟蛋蓝编织的梦”“真的不要太好吃了”……浏览了网上的旅游攻略，王长在被深深吸引，原来河池这座城市这么美，当地文化也多姿多彩。

“有颜值有实力”的河池，为何过去旅游没有“热”起来？

广西南宁的网友韦静告诉王长在：“河池我常去玩。以前大巴一坐就是半天，很耗精力。更别说其他省份的游客了。”

去年夏天，贵南高铁全线开通运营，河池接入高铁网。“现在坐高铁从南宁去河池，只需一个小时。”韦静说，她今年去河池更频繁了。

“行程安排更不必担心。”韦静介绍，整合“吃、住、行、游、购、娱”等要素，河池100余家文旅企业签约入驻“一键游广西”平台。想去河池，只需动动手指，便能规划旅行线路，购买打折门票，预订优惠房间。

“出发，河池！”7月初，王长在的旅程开启。

到达河池，王长在大开眼界。在宜州区刘三姐文化博物馆，他被对歌台、歌书及民俗文化吸引。“透过1000多件的刘三姐歌谣文化相关藏品，我感受到这里深厚的人文底蕴。”王长在说。

河池小三峡，王长在乘船上溯。峡谷幽长，绝壁斧削，钟乳倒悬。“一线天像地球之门缓缓张开，有‘柳暗花明又一村’的感觉。”王长在感慨。

数据显示，上半年，河池市预计接待国内外游客3173.05万人次，同比增长26.1%；旅游消费328.38亿元，同比增长26.7%。

带来“泼天客流量”的秘诀是什么？

河池市文化广电体育和旅游局局长韦鸿臻介绍，河池主打差异化，打造“生态长寿市，三姐文化城”IP，推出的风景、民俗、特产别具一格：比如，“一条会开花的河”“没有围墙的活态博物馆”令人向往，油包肝、竹板鱼、糖糍粑等美食惹人垂涎。

“依托丰富的自然生态优势和文化旅游资源，我们推出多条特色主题旅游线路。探寻巴马的长寿密码，聆听刘三姐的歌谣，体验少数民族风情已成为游客推崇的热门线路。”韦鸿臻说。

河池的旅游服务也让王长在印象深刻：“公交专线实行限时优惠、建设景观地标、旅游集散中心安装旅游导览图……都让我感觉到当地人的热情好客。”

如何保持长期热度？韦鸿臻表示，河池将坚持以文塑旅、以旅彰文，大力挖掘文化资源，做好“文旅+”融合发展大文章。

“头回客”变“回头客”。河池西站，旅行结束后的王长在说：“这一趟，有些景点和旅游项目还没来得及去。我还会再来的。”

本期统筹：梁泽谕

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经