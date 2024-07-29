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全民所有自然资源资产清查启动

2024年07月29日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月28日电  （记者常钦）日前，自然资源部印发通知，部署在全国范围开展全民所有自然资源资产清查工作。此次清查范围包括全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等7类自然资源资产，计划到2026年6月全面完成。

　　此次资产清查将通过融合自然资源调查监测、确权登记、分等定级、基准地价等成果，查清全民所有自然资源资产实物量，核算价值量，摸清资产底数；在地籍调查和不动产登记等成果基础上，逐步理清使用权状况，形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”，按需协同管理各类底图底数。全民所有自然资源资产清查旨在摸清全民所有自然资源资产家底，有利于夯实自然资源资产管理基础，切实维护所有者权益，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，更好支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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