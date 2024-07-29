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旅游消费潜力持续释放（延伸阅读）

本报记者 王 珂
2024年07月29日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　从江西南昌发车，途经陕西延安等地，沿途参观南泥湾革命旧址……7月12日，载着近800名游客的红色旅游专列抵达新疆石河子。文化和旅游部、国铁集团等推出的这条红色旅游线路，成为暑期文旅市场的一个新选择。随着暑期到来，国内旅游市场迎来出游高峰和消费旺季。

　　暑期文旅消费的“热”，是今年以来文旅消费持续升温的一个缩影。文化和旅游部的数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年上半年，国内出游27.25亿人次，同比增长14.3%。上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

　　旅游消费持续释放，得益于供给不断创新。文化和旅游部不断提升旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、红色旅游经典景区、乡村旅游重点村镇、工业旅游和体育旅游示范基地等旅游产品品质，更好满足多样化、个性化旅游消费需求。前不久，文化和旅游部公布了新一批22家国家级旅游度假区，至此我国共有国家5A级旅游景区339家，国家级旅游度假区85家，全国乡村旅游重点村1399个、重点镇198个，全国红色旅游经典景区300处。

　　今年以来，更多县域旅游目的地走热。县域旅游“小而美”，能够更好满足人们“求新求精”的出游需求。随着旅游供给侧结构性改革持续深化，县域旅游目的地的服务能力不断增长，配套设施持续完善，成为高性价比之选。

　　入境游加快恢复，各大景区的外国游客明显多了起来。扩大免签“朋友圈”、提升外国游客在华便利度……我国接连出台一系列政策措施，让更多外国游客“说来就来”游中国成为现实。国家移民管理局统计数据显示，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中，通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

　　旅游消费潜力还将持续释放。浙江举办“缤纷夏日  浙里好玩”2024全省夏季文化和旅游消费季，四川成都通过有关平台发放3000万元“暑来成都 乐游天府”文旅消费券……据初步统计，各地将在暑期举办超4000项、约3.7万场次文旅消费活动。各地各部门坚持从供需两端发力，激发文旅市场更加强大的发展动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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