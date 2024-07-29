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宁德核电站5号机组主体工程开工

2024年07月29日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报宁德7月28日电  （记者刘晓宇、李刚）28日，中国广核集团福建宁德核电站5号机组核岛浇筑第一罐混凝土，标志着该“华龙一号”机组主体工程正式开工，宁德核电项目二期工程建设序幕全面拉开。

　　宁德核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组，分两期建设，是福建省首个开工及投产的核电站。项目一期4台机组于2008年2月18日开工建设，2016年7月21日建成投产，截至今年6月30日，累计上网电量超2900亿千瓦时，等效替代标煤消耗超8758亿吨，减排二氧化碳超23.8亿吨。项目二期5、6号机组于2023年7月31日获国家核准，采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，单台机组年发电量近100亿千瓦时，能够满足100万人口的生产生活年度用电需求。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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