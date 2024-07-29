本报北京7月28日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日发布的数据显示：今年上半年，光伏发电新增并网容量达10248万千瓦；截至6月底，光伏发电累计并网容量达71293万千瓦，其中集中式光伏电站40342万千瓦、分布式光伏30951万千瓦。分布式光伏中，户用光伏累计并网容量达到13184万千瓦，占比超四成。坚持集中式和分布式并举，光伏发电规模保持增长态势。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为，光伏发电是应对全球气候变化的“刚需”，我国光伏产业基础牢固、具备内在活力。随着终端用能电气化、电力消费低碳化发展，加上电网建设进程加快、多举措支持分布式光伏发展等，今年我国光伏新增装机将保持高位。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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