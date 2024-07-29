本报银川7月28日电 （记者徐元锋、秦瑞杰）28日上午，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合举办的2024中国产业转移发展对接活动（宁夏）在银川开幕。

本次活动以“共建开放发展新格局 打造西部产业新高地”为主题，围绕新型材料、数字信息、现代化工、轻工纺织等重点产业开展专题对接，共建交流平台，共享市场机遇，共促产业发展。

本次活动招引了来自22个省份的企业投资项目，其中百亿级项目4个，十亿级33个，投向新型材料、现代化工、数字信息、轻工纺织、清洁能源、装备制造等多个重点产业领域。

本次活动采取“1+4”形式，“1”即1场主场开幕式活动；“4”即4场产业专题对接活动，包括新型材料产业、数字信息产业、现代化工产业、轻工纺织产业专题对接活动。同时，活动安排了宁夏2个特色产业和4个专题实地考察观摩活动。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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