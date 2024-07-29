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广东梅州打造区域性多式联运物流枢纽

2024年07月29日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州7月28日电  （记者罗艾桦）广州港第三十四个内陆港——梅州内陆港揭牌仪式暨“梅州国际陆港—广州港”海铁联运推介会日前在梅州市梅县区举行，标志梅州打造区域性“公铁海”多式联运物流枢纽、加快融入国际国内物流大循环、实现梅州全域原中央苏区与粤港澳大湾区深度融合进入新阶段。

　　据了解，梅州国际陆港自去年底挂牌运营以来，已常态化开行通往深圳盐田港、广州南沙港、深圳蛇口港、深圳大铲湾、广州黄埔港等5个方向海铁联运班列，累计运输2200多个标箱，让当地进出口企业及货物跟沿海一样享受优质、顺畅、高效的通关和物流服务。作为华南最大综合性主枢纽港和集装箱干线港，广州港拥有外贸集装箱班轮航线超160条、内贸集装箱班轮航线45条、国际国内铁路班列38条，设有7个海外办事处，通达全球300多个港口。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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