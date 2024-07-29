近年来，安徽省合肥市长丰县奋力建设科创强县，科技创新工作成效显著，跻身全国科技创新百强县，科技创新指数排名跃居全省县域第二，入选安徽省第二批省级创新型县（市）建设名单，在合肥市科技创新工作考核中获得优秀等次。

夯实科创基础

长丰县聚焦“科创+平台”，保障“国之重器”，服务“国之栋梁”，搭建科技创新“四梁八柱”。

科创平台百花齐放。合肥航太雷电重大试验设施、合肥先进光源项目、超级陶粲装置等相继落户长丰。聚焦产业技术创新需求，分类优化中科合肥智慧农业协同创新研究院、宇桥生态科技园、“工投·北城智谷”产业园等平台功能，第七代高通量首台套“土壤检测机器人”成功研发、顺利量产，智慧农业中试基地投入运营，合肥智能育种加速器“海霸”科研装置成功落户。招引院士工作室落户，华恒生物联合中国工程院院士团队组建合肥合成生物创新研究院，聚力打造百亿级合成生物全产业链，由院士团队牵头的中国菌物谷（合肥）首个产业化项目“智慧菌房”示范推广，16个来自清华大学、北京大学、中国科学技术大学等高校的高层次人才团队落户长丰。

长丰县深化与大学、大院、大所、大企合作，聚力推动园区平台建设、新型研发平台建设、孵化平台建设，新型研发机构数量、国家级孵化平台数量均居合肥市前列。

当前，长丰县以“科创+”为总抓手，聚焦平台、产业、人才、科普四个重点，深入实施科创园区“星光”行动、创新平台“百花”行动、科创人才“凤栖”行动、创新生态“心梦”行动，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

优化科创生态

截至2023年底，长丰县拥有国家高新技术企业410家、同比增长40.89%，科技型中小企业636家、同比增长50.3%，国家级专精特新“小巨人”企业16家、数量居安徽省县域前列。

这是长丰县深入实施科技型中小企业、高新技术企业“双倍增”行动和专精特新企业培育行动的成果体现，也是长丰县厚植创新沃土、优化科创生态的生动写照。

长丰县委成立科技创新委员会，引入金融“活水”，加大人才科创贷发放力度，打通科技金融链条。创设“科技副总”，创新出台《长丰县企业科技副总、科技特派员选派管理办法（试行）》，首批10名企业科技副总、科技特派员正式入驻，优化“揭榜挂帅”人才使用机制，搭建产学研创新平台。

长丰县组建科技招商和科技成果转化专班队伍，以“一区六园”为中心，构建科技招商和成果转化体系。近年来，先后组织团队赴16个城市，走进清华大学、北京大学、西安交通大学等45家高校科研院所110余次，对接科技招商、科技成果转化项目120余项，推动科技成果转化成立企业59家，科技招商落地项目34项。中科合肥智慧农业谷、中国菌物谷（合肥）、智能育种加速器平台、中国中试城安徽总部基地、合肥合成生物创新研究中心五大平台就地转化土壤检测等科技成果117项，带动各类经营主体400余个。

推动产业创新

创新是长丰的鲜明特质。长丰县坚持创新驱动发展，整合科创要素赋能高质量发展，统筹传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力。

当前，长丰县构建形成“三主三新”产业体系，大力发展合成生物、氢能、AI大模型等未来产业。全县新能源汽车产业形成整车、零部件、后市场一体化全景式布局，2023年产业链实现产值700亿元、整车产量近50万辆，安徽省内新能源汽车“首位度”达57%。以合成生物为抓手，打造全省合成生物产业先导区、集聚地。2023年，长丰县地区生产总值946.43亿元，同比增长14.3%；规模以上工业产值1640.8亿元，同比增长45.6%，总量、增速居全省前列。

新动能释放的背后，是长丰县科技创新的持续发力。长丰县推行普惠性“上云、用数、赋智”服务，实现规模以上企业智能化改造、数字化转型全覆盖。2023年，全县规模以上企业研发费用、高新技术产业增加值和产值均大幅提升，战略性新兴产业产值同比增长85.6%，居全省前列；技术改造投资155亿元，居全省前列。

作为安徽省能源综合改革创新试点县，长丰县围绕“工农建交”四大领域，一体贯通“源网荷储控”五大环节，开展低碳工艺革新和减碳升级改造，工作成效显著，获批全国农村能源革命试点县。

数据来源：中共长丰县委宣传部

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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