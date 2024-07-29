人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

安徽省长丰县：奋力建设科创强县，坚持创新驱动发展

2024年07月29日06:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近年来，安徽省合肥市长丰县奋力建设科创强县，科技创新工作成效显著，跻身全国科技创新百强县，科技创新指数排名跃居全省县域第二，入选安徽省第二批省级创新型县（市）建设名单，在合肥市科技创新工作考核中获得优秀等次。

　　

　　夯实科创基础

　　长丰县聚焦“科创+平台”，保障“国之重器”，服务“国之栋梁”，搭建科技创新“四梁八柱”。

　　科创平台百花齐放。合肥航太雷电重大试验设施、合肥先进光源项目、超级陶粲装置等相继落户长丰。聚焦产业技术创新需求，分类优化中科合肥智慧农业协同创新研究院、宇桥生态科技园、“工投·北城智谷”产业园等平台功能，第七代高通量首台套“土壤检测机器人”成功研发、顺利量产，智慧农业中试基地投入运营，合肥智能育种加速器“海霸”科研装置成功落户。招引院士工作室落户，华恒生物联合中国工程院院士团队组建合肥合成生物创新研究院，聚力打造百亿级合成生物全产业链，由院士团队牵头的中国菌物谷（合肥）首个产业化项目“智慧菌房”示范推广，16个来自清华大学、北京大学、中国科学技术大学等高校的高层次人才团队落户长丰。

　　长丰县深化与大学、大院、大所、大企合作，聚力推动园区平台建设、新型研发平台建设、孵化平台建设，新型研发机构数量、国家级孵化平台数量均居合肥市前列。

　　当前，长丰县以“科创+”为总抓手，聚焦平台、产业、人才、科普四个重点，深入实施科创园区“星光”行动、创新平台“百花”行动、科创人才“凤栖”行动、创新生态“心梦”行动，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

　　优化科创生态

　　截至2023年底，长丰县拥有国家高新技术企业410家、同比增长40.89%，科技型中小企业636家、同比增长50.3%，国家级专精特新“小巨人”企业16家、数量居安徽省县域前列。

　　这是长丰县深入实施科技型中小企业、高新技术企业“双倍增”行动和专精特新企业培育行动的成果体现，也是长丰县厚植创新沃土、优化科创生态的生动写照。

　　长丰县委成立科技创新委员会，引入金融“活水”，加大人才科创贷发放力度，打通科技金融链条。创设“科技副总”，创新出台《长丰县企业科技副总、科技特派员选派管理办法（试行）》，首批10名企业科技副总、科技特派员正式入驻，优化“揭榜挂帅”人才使用机制，搭建产学研创新平台。

　　长丰县组建科技招商和科技成果转化专班队伍，以“一区六园”为中心，构建科技招商和成果转化体系。近年来，先后组织团队赴16个城市，走进清华大学、北京大学、西安交通大学等45家高校科研院所110余次，对接科技招商、科技成果转化项目120余项，推动科技成果转化成立企业59家，科技招商落地项目34项。中科合肥智慧农业谷、中国菌物谷（合肥）、智能育种加速器平台、中国中试城安徽总部基地、合肥合成生物创新研究中心五大平台就地转化土壤检测等科技成果117项，带动各类经营主体400余个。

　　推动产业创新

　　创新是长丰的鲜明特质。长丰县坚持创新驱动发展，整合科创要素赋能高质量发展，统筹传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力。

　　当前，长丰县构建形成“三主三新”产业体系，大力发展合成生物、氢能、AI大模型等未来产业。全县新能源汽车产业形成整车、零部件、后市场一体化全景式布局，2023年产业链实现产值700亿元、整车产量近50万辆，安徽省内新能源汽车“首位度”达57%。以合成生物为抓手，打造全省合成生物产业先导区、集聚地。2023年，长丰县地区生产总值946.43亿元，同比增长14.3%；规模以上工业产值1640.8亿元，同比增长45.6%，总量、增速居全省前列。

　　新动能释放的背后，是长丰县科技创新的持续发力。长丰县推行普惠性“上云、用数、赋智”服务，实现规模以上企业智能化改造、数字化转型全覆盖。2023年，全县规模以上企业研发费用、高新技术产业增加值和产值均大幅提升，战略性新兴产业产值同比增长85.6%，居全省前列；技术改造投资155亿元，居全省前列。

　　作为安徽省能源综合改革创新试点县，长丰县围绕“工农建交”四大领域，一体贯通“源网荷储控”五大环节，开展低碳工艺革新和减碳升级改造，工作成效显著，获批全国农村能源革命试点县。

　　数据来源：中共长丰县委宣传部

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜为什么说三中全会与你我息息相关？
　　党的二十届三中全会于2024年7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。…
融合底蕴与创新 预制菜加速融入地方产业
　　人民网北京7月27日电 （焦磊）从田间地头到百姓餐桌，近年来，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大、参与企业众多等特征，被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。 数据显示，2023年，我国预制菜市场规模已达到5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部