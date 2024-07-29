吴秋余

服务中国式现代化，保险业大有可为，要加快自身改革创新，抢抓历史机遇，自觉融入中国式现代化建设全局，不断提升金融服务能力和水平，为经济社会高质量发展提供更加坚实的风险保障

为科技创新保驾护航，科技保险精准高效服务新质生产力发展；深耕乡村振兴沃土，农业保险为1.64亿户次农户提供保险保障；让幸福生活更踏实，保险业积累的养老准备金超过6万亿元、长期健康保险责任准备金超过2万亿元……随着经济社会高质量发展，保险业在促进经济发展、保障改善民生、助力共同富裕方面发挥着越来越重要的作用，并迎来自身高质量发展的历史性机遇。

服务中国式现代化，保险业大有可为。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出了“提高航运保险承保能力和全球服务水平”“建立科技保险政策体系”“发展多层次农业保险”“加快建立长期护理保险制度”等要求。保险业要加快自身改革创新，抢抓历史机遇，自觉融入中国式现代化建设全局，不断提升金融服务能力和水平，为经济社会高质量发展提供更加坚实的风险保障。

我国保险市场潜力巨大、空间广阔。从经济发展角度看，提高经济韧性、增强市场活力、对冲周期影响，离不开强大的现代保险业。目前，保险业资产仅占我国金融业总资产的7%，而国际平均水平在20%左右。加快发展保险业，有利于改善金融市场结构、优化金融资源配置、增强金融体系稳健性。从社会民生角度看，保险是多层次社会保障体系的重要组成部分，在实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略过程中，人民群众对老有所养、病有所医、弱有所扶的要求不断提高，多元化的保险保障需求正在加快释放。我国中等收入群体规模持续扩大、居民储蓄率较高，发展养老健康等保险保障优势明显、前景广阔。

更好服务中国式现代化，保险业要回归本源、专注主业。“保险姓保”，保障是保险业的根本功能。保险业要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，充分发挥经济减震器和社会稳定器功能，聚焦国家重大战略、关键领域、薄弱环节，持续深化金融供给侧结构性改革，围绕各类经营主体的多样化风险保障需求，提供更加完备、更加全面、更加有效的保险服务，同时发挥好长期稳健投资作用，助力宏观经济稳定运行，助推国家安全发展。与此同时，要更加积极地参与国家治理体系和治理能力现代化建设、多层次社会保障体系建设，强化风险管理、分散与补偿功能，持续优化产品服务供给，助力兜住、兜准、兜牢民生底线，更好满足人民群众对美好生活的向往。

更好服务中国式现代化，保险业要提高质效、优化服务。实现高质量发展，保险业要自觉走内涵式发展、特色化经营和精细化管理之路，加快由追求速度和规模向以价值和效益为中心转变，特别是要加强金融科技应用，加快数字化转型，提升经营管理效率。优质的服务是保险业赢得市场赢得客户的关键，保险机构要坚持以人民为中心的价值取向，紧紧围绕人民群众“急难愁盼”问题，不断丰富产品服务体系。比如，针对快递小哥、网约车司机等新市民群体和灵活就业人员量身打造保险产品，针对新业态新商业模式加快保险产品服务创新，针对新能源产业发展趋势加快丰富绿色保险产品体系，既能为相关行业发展带来风险保障，也将为自身高质量发展开拓新空间。

在大有可为的时代大有作为，对保险业高质量发展提出了更高要求。坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，以改革增活力、以发展解难题，奋力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，保险业必将在服务中国式现代化的历史进程中开拓新局面、实现新跨越，为加快建设金融强国作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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