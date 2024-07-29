本报记者 吴秋余

让数据变资产，为创新添动力。

近日，交通银行深圳分行携手深圳数据交易所，建立科创企业“数据资产分层分类模型”，将无形的数据资产成功转化为可量化资产，为深圳市南山区的高新技术企业优钱信息技术有限公司发放1000万元数据资产融资贷款。

“这一金融创新举措不仅解决了企业融资难融资贵问题，还证明了数据资产的价值和潜力。”优钱科技副总裁桂穗湘告诉记者，这笔贷款将进一步推动公司的数字化转型升级，为企业创新发展注入新动力。

据了解，本次数据知识产权质押融资是深圳市南山区为解决企业融资难题的创新尝试，旨在充分释放数据要素的活力和潜在价值，助力企业丰富拓展融资渠道、解决融资难题，提升金融服务实体经济质效。

金融与科技、产业形成良性循环，是推动科技创新和产业创新深度融合的重要力量。做好科技金融这篇文章既是金融服务实体经济、支持高质量发展的重要内容，也是深化金融供给侧结构性改革的必然要求。

为加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投长期、投硬科技。再贷款与科技政策深度融合，依托“创新积分制”，遴选创新能力和成长性较强的科技型企业，引导金融机构精准支持。目前，首批7000家企业信息已推送给21家全国性银行，贷款持续投放落地。今年5月，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，银行业保险业针对科技型企业全生命周期的金融服务进一步增强，对研发活动和科技成果转移转化的资金和保险保障水平明显提升，科技金融风险分担机制持续优化，努力形成“科技—产业—金融”良性循环。

数据显示，在一系列政策支持下，我国科技金融发展取得积极成效，截至今年6月末，高技术制造业中长期贷款余额同比增长16.5%，专精特新企业贷款余额同比增长15.2%，均明显高于同期各项贷款平均增速。截至今年3月末，我国科技型中小企业获贷率达到46.5%，较2017年末提升2倍，科创票据累计发行达5600亿元。

为深入贯彻中央金融工作会议部署，近日，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（以下简称《工作方案》），加强基础制度建设，健全激励约束机制，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务，精准支持国家重大科技任务、科技型企业培育发展、战略性新兴产业发展和未来产业布局、传统产业技术改造和基础再造、国家和区域科技创新高地建设等重点领域。

《工作方案》特别针对科技金融运行全过程，强化相关基础制度和机制建设，优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性，建立健全科技金融标准体系和统计制度，完善常态化投融资对接、信息共享、创新试点、风险分担和防控等配套机制，增强金融支持的精准性和可持续性。

中国人民银行表示，下一步，将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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