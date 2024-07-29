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支付服务“新配套” 点燃“China travel”消费热情

人民网记者 黄盛
2024年07月29日08:38 | 来源：人民网
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在北京品尝地道的烤鸭，感受古都的历史韵味；在上海驻足外滩，欣赏城市的璀璨夜景与现代风貌；在贵州看上一场“村BA”赛事，体验多元民族文化的激情与惬意……近期，在中国的旅游景区、都市乡村、大街小巷，来自境外的游客越来越多。不少国际友人在社交媒体上讲述着他们的亲身体验，形成“China Travel”热潮。

国家移民管理局最新统计显示，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

在入境外国游客数量猛增，中国入境游新意连连、惊喜不断的背后，贴心的支付服务正成为中国入境游的“新配套”，“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”也逐渐成为外国游客津津乐道的中国体验。

记者从中国人民银行了解到，目前，外籍来华人员可以灵活选择银行卡、移动支付、现金等方式。习惯使用银行卡的外籍人员，可以在机场、酒店、大型商圈等重点场所使用境外银行卡支付。习惯移动支付的外籍人员，可以直接使用境外手机号注册微信、支付宝，绑定境外银行卡支付；新加坡、马来西亚、泰国、韩国等地入境人员还可以直接使用当地的电子钱包扫码支付，不需要下载其他手机应用。习惯使用现金的外籍人员，可以在机场等口岸站点通过外币兑换机构、自助兑换机、ATM兑换人民币，也可以在银行网点、星级酒店等兑换，并在各类场所使用现金支付。

中国人民银行支付结算司司长严芳向记者表示，对于景区、公共交通、出租车等外籍人员常去的场所，中国人民银行联合文旅、交通等部门提供多样化的支付方式。例如，在景区保留人工售票窗口，支持银行卡刷卡购票，开通英文版线上订票页面，支持外卡线上支付；在重点地铁站人工售票窗口布设POS机，支持外卡受理；引导出租车司机带零钞上路，组织商业银行向出租车司机提供“零钱包”。

为了让外籍来华人员在第一时间、第一地点全面了解我国的支付服务，解决支付需求，中国人民银行发挥机场入境第一站的作用，在国际航班比较多的重点机场建设了支付服务示范区。外籍人员可在示范区获取支付服务的相关信息，咨询“外卡内绑”“外包内用”等移动支付服务，办理外币兑换、外卡取现等业务；部分示范区还可以提供电话卡、公交卡的办理和旅游咨询等其他服务。

另据记者了解，中国人民银行与国家外汇局还指导支付宝、财付通等主要支付机构，优化业务流程，简化身份验证，提高绑卡效率，将单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，并将年累计交易限额由1万美元提高到5万美元，以便利外籍人员扫码支付打车、餐饮、购物等日常消费。2024年3月以来，“外卡内绑”移动支付业务规模月均环比增速约40%，进一步丰富了外籍来华人员支付服务。

业内人士对此表示，“China travel”热潮给消费市场注入新活力，成为经济发展的又一引擎。各界需要协同构建一整套国际化的公共服务配套体系，在签证、交通、支付、网络、语言等方面为入境游客提供便利性。

(责编：郭思邈、吕骞)
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