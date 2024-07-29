人民网记者 王绍绍

今年以来，一系列促消费政策的实施为经济增长注入新活力，消费市场欣欣向荣，助力经济回升向好。

国家统计局最新数据显示，1-6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。6月份，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。

2024年为“消费促进年”，各地纷纷推出消费促进举措，以进一步激活消费潜力，助力消费市场蓬勃发展。

近期，甘肃省天水市开展了家电促销、以旧换新和家用汽车购买补贴活动，发放200万元家电促销消费券，激发市民消费热情；广西省南宁市积极筹措资金4250万元，支持汽车、家电等以旧换新促消费活动，促进消费升级，拉动有效投资；安徽省则推出一系列支持住房消费“政策包”，通过加强好房子、新车子、美家居供给，更好满足人民群众对美好生活的需求。

当前，全国各地正不断焕新多元消费场景、提升消费供给品质，我国消费市场以目前的良好增长趋势为基础，进一步跑出“加速度”。业内专家认为，消费新业态的出现，以及新兴消费理念和消费方式的倡导，将引导居民自发地进行消费升级。

随着新场景新业态的不断涌现，消费市场呈现出别样的生机与新意，释放出经济的新活力。

在辽宁沈阳，“清凉经济”席卷而来，当地以“夏日享清凉，欢乐在沈阳”为主题，围绕酷爽沈阳、艺动沈阳、夜游沈阳、博览沈阳、活力沈阳和悠然沈阳六大板块，推出530余项文体旅活动，提振夏日消费热度。在重庆主城区，当地充分利用旧址防空洞，开拓消费新空间，火锅、茶馆、书屋、背篓菜市吸引了众多市民游客打卡。在贵州贵阳，拥有70多年历史的印刷厂“变身”潮流聚集地，新签约品牌106个，其中8个是贵阳首店，假期每天接待消费者在3万人次以上。

“打造消费新场景有助于更好顺应消费场景变化新趋势，不断提升优质商品和服务供给，推动以高质量供给引领和创造市场新需求。”国家发展改革委相关负责人表示。

近期，假日出游需求旺盛，居民出行体验提升，餐饮、交通、文旅等相关服务消费增势良好。国家统计局数据显示，上半年，餐饮收入同比增长7.9%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类零售额增长较快。

“生活服务业进行数字化转型，可以很大程度便利老百姓。”业内专家建议，应加强产业发展与其他方面的协调配合，确保同向发力、形成合力，多措并举提高居民消费意愿和消费能力，培育更多消费新业态和新热点，以消费升级带动产业升级，提高产业体系质量和效益。

总体来看，尽管消费市场总体保持增长态势，但消费市场恢复基础仍需巩固。国家统计局相关负责人表示，下阶段，要扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。

(责编：郭思邈、吕骞)

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