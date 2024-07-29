吴晓璐

原标题：外资机构加速布局 资本市场长期吸引力增强

近日，证监会党委书记、主席吴清开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清表示，希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势，坚持长期主义，发挥与全球市场的沟通桥梁作用，讲好中国故事。

今年以来，外资机构动作频频。多家外资公募增资，第四家外资独资券商法巴证券（中国）有限公司（以下简称“法巴证券”）在华展业，境外投资者数量持续增长……市场人士认为，这说明中国市场对外资仍保持吸引力。

另外，据Wind数据统计，二季度外资公募基金加仓权益市场。多家外资公募基金表示，对下半年资本市场不悲观，上市公司对投资者回报愈加重视，为A股长期投资提供良好基础。后续随着政策持续发力及基本面逐步回暖，权益市场有望企稳回升、稳中向好。

外资加码布局中国市场

今年以来，外资机构加码布局中国市场。首先，合格境外投资者数量持续增长。据证监会网站最新数据，今年上半年，36家机构获批合格境外投资者，包括合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）。截至今年6月底，合格境外投资者数量达到839家。

其次，外资独资券商再增一家。4月12日，证监会核准设立法巴证券。7月16日，法巴证券正式成立，这是继高盛（中国）证券、摩根大通证券（中国）和渣打证券（中国）之后，中国迎来的第四家外商独资券商。

最后，外资公募增资频现。今年2月份，富达基金将注册资本金由1.3亿美元增至1.6亿美元；3月份，路博迈基金将注册资本金由3亿元增至4.2亿元；5月份，联博基金将注册资本金从2亿元增至3亿元；7月份，贝莱德基金将注册资本金由10亿元增加至12.5亿元。

在市场人士看来，外资金融机构申请在华业务和增资，均反映出外资对中国市场的看好。川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示，从外商独资券商设立等动作来看，反映出中国市场对外资金融机构依然有较强的配置吸引力。同时，中国资本市场也在不断优化政策，提升对中长期外资资金投资中国便利度。

近日，QFII/RQFII规则进一步优化完善。中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者跨境资金管理。新规进一步简化业务登记手续，优化账户管理，完善汇兑管理，并统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市的外汇风险管理模式。

在市场人士看来，此次修订有利于进一步提升境外投资者通过QFII/RQFII渠道投资中国资本市场的便利化水平，增强境外机构投资者投资信心，吸引更多长期资本。

红利资产、AI领域受青睐

今年以来，北向资金呈现先净流入、后净流出的趋势，整体来看保持稳定。据Wind数据统计，截至7月26日，北向资金小幅净流入97.98亿元。

外资公募基金却在逢低买入。今年4月份，联博基金、施罗德基金首次成立权益类基金。据Wind数据统计，截至7月26日，今年以来，外资公募共成立8只偏股型基金，发行规模合计30.42亿元。另据公开信息，近日刚刚展业的安联基金，已上报首批两只产品，其中一只为权益类基金。

从二季度持仓变化来看，目前已经展业的8家外资公募基金，共成立117只偏股类基金，截至二季度末，除了3只新基金未披露二季报外，114只偏股基金持股市值为620.86亿元，较一季度末增长12.62%。其中，摩根基金、宏利基金持股市值较高，超过百亿元，分别为355.33亿元和158.71亿元，较一季度末增长17.15%、8.52%。

对于加仓，多家公募基金在二季报中明确表示，看好后续市场。如摩根基金副总经理兼投资总监杜猛表示，展望后续市场，波动会逐步缓解，市场将进入相对平稳的阶段。较大的变化是上市公司对投资者回报的重视开始逐渐普及，体现为回购分红开始逐渐增加，这为A股市场产生长期投资价值提供了良好的基础。

中国经济平稳增长是资本市场向好的前提。近日，多家国际机构和外资机构发布报告，认为今年中国经济将在高质量发展背景下保持平稳增长。国际货币基金组织当地时间7月16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。富达国际亚洲经济学家刘培谦在7月19日的一篇研报中预计，中国将在下半年继续周期性复苏。随着更多的政策支持，这个世界第二大经济体可能仍将保持5%的年增长率。中国仍处于向更可持续、更包容、更高质量的增长模式过渡的阶段。

从投资角度来看，红利资产、人工智能（AI）等热点板块受关注度较高。例如，宏利基金宏观策略投资部副总经理庄腾飞表示，境内长期机构投资者和长期的个人投资者，应该更加重视周期红利资产，利用今年年内大盘成长或者白马成长反弹阶段，逐步进行底层配置结构的调整和优化，不断增配周期红利风格资产，一方面，有助于有效解决投资端的基础收益率问题；另一方面，提高大型资产配置组合的长期抗风险能力。

贝莱德基金看好“高质量发展”及“新质生产力”主线。贝莱德基金权益投资总监神玉飞表示：“展望下半年，经济结构的机会与挑战并存，预计GDP延续相对平稳的增长，政策亦有望持续出台承托经济，对于企业盈利及资本市场的整体表现我们并不悲观。今年以来，权益市场相比2023年在估值层面更具吸引力，资金层面也相对企稳，虽仍有外部因素扰动，但相信伴随着政策的持续发力及基本面的逐步回暖，权益市场有望企稳回升、稳中向好。高质量发展包括红利投资和合理估值下的盈利确定性公司，新质生产力包括人工智能和‘制造升级+出海’。”

(责编：罗知之、陈键)

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