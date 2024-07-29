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猪价、鸡价接续上涨 养殖业上升周期到来？

2024年07月29日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：猪价、鸡价接续上涨 养殖业上升周期到来？

本报记者 赵彬彬

生猪价格上涨仍在继续。中国养猪网数据显示，7月28日，生猪（外三元）价格为19.28元/公斤，同比增长25.19%，环比增长9.79%；生猪（内三元）价格为19.01元/公斤，同比增长24.41%，环比增长7.95%。

生猪涨价的同时，毛鸡、鸡苗价格也在走强。7月中旬以来，毛鸡价格从3.5元/斤上涨至3.8元/斤，半个月累计上涨10%，国内大厂商品代鸡苗报价也从2.8元/只上涨至4.2元/只，涨幅50%。

“价格波动的背后是供需杠杆的变化。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬向《证券日报》记者表示，过去两年，在国内养殖行业整体亏损背景下，生猪、肉禽行业存栏量得到有效控制，使得供需杠杆发生了变化，导致近期生猪、肉禽价格接续上涨。随着控量保价成为行业共识，养殖行业复苏势头仍将持续。

生猪养殖行业景气度反转

“产能的压缩和去化是本轮生猪价格上涨的根本原因。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，在猪价长时间磨底的背景下，自2023年7月份起，我国能繁育母猪存栏量逐月减少，直接影响了后续生猪出栏量。特别是北方地区中小型养殖企业的生猪产能淘汰速度加快，局部地区出现了供需失衡，推动了生猪价格上涨。

国家统计局数据显示，2024年上半年全国生猪出栏量为36395万头，同比下降3.1%。截至第二季度末，全国能繁母猪存栏量为4038万头，同比下降6%。

“此外，养殖户的压栏惜售和二次育肥行为加剧了市场供应的紧张，减少了生猪出栏数量，进一步推高了猪价。”柏文喜表示。

生猪养殖行业景气度反转，特别是2024年第二季度以来，行业盈利已显著回升。农业农村部总畜牧师王乐君表示，在市场调节和产能调控的双重作用下，生猪产能高位回调，价格率先回升，生猪养殖企业目前已恢复正常盈利。

东方财富Choice数据显示，A股市场10家生猪养殖板块上市公司目前均已披露了上半年业绩预告，所有公司业绩较2023年同期均显著回升。其中，温氏股份等5家公司预计报告期内实现扭亏为盈；新希望等5家公司预计大幅减亏。

具体来看，温氏股份预计报告期内实现净利润12.5亿元至15亿元，去年同期则亏损46.89亿元；虽然新希望预计报告期内亏损12亿元，但公司表示，预计2024年第二季度单季度实现盈利约7.5亿元，使上半年公司整体业绩同比减亏50%以上。

“新一轮猪周期已经启动。”在农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇看来，自2002年以来，我国共经历了6轮完整的猪周期，如今生猪养殖行业已经来到第7个猪周期。

养鸡行业加速回暖

伴随着生猪养殖行业景气度的回升，养殖行业的另一重要领域养鸡行业也在加速回暖。

近期，鸡翅、鸡爪等产品价格大幅上涨受到市场广泛关注。Mysteel调研数据显示，7月19日至7月22日，仅四天时间，国内部分鸡爪、鸡翅类单品出厂价每吨已经上调1500元至2500元，涨势迅猛。

卓创资讯分析师李亚男表示，近期终端鸡肉产品涨价，一个核心因素是中国最大禽肉进口国巴西因为发生新城疫疫情，暂停对华家禽出口。由于巴西鸡肉在中国进口鸡肉中占比近六成，因此巴西暂停出口后，终端市场鸡肉产品价格快速上涨。

在此背景下，屠宰环节加大毛鸡收购力度，毛鸡价格也水涨船高，近半个月累计上涨超过10%。据上海钢联测算，当前饲料价格较低，叠加毛鸡价格上涨，白羽鸡养殖端已实现扭亏为盈。

同时，白羽肉鸡产业链上游的孵化环节，也出现明显回暖势头。

白羽鸡龙头企业益生股份报价显示，7月中旬以来，公司鸡苗价格几乎一天一变，近半个多月的时间里，鸡苗报价涨幅已高达50%。

父母代鸡苗涨幅更高。益生股份董事长曹积生在接受《证券日报》记者采访时表示：“7月份，公司父母代鸡苗的报价已达70元/套，与5月份相比已经翻倍。”

“此前祖代引种量的减少，对父母代鸡苗供应的影响已经开始显现。”清晖智库创始人宋清辉表示，2022年国内祖代鸡长达5个月的引种受阻，导致祖代鸡引种减少两成多，这对下游父母代、商品代的影响将随着代次传递陆续显现。

此外，谈及对下半年市场的看法，业内较为乐观。益生股份总裁、董事会秘书林杰表示，无论从供给还是需求来看，下半年市场都要比上半年好。“目前公司的父母代种鸡已经出现供不应求，订单已排至第四季度。”

(责编：罗知之、陈键)
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