郭子源

原标题：房地产金融政策效应逐渐释放

一线城市房贷利率再度下行。目前，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等国有大型商业银行在广州的首套房贷利率已从5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减55个基点下调至5年期以上LPR减75个基点，二套房贷利率仍维持5年期以上LPR减15个基点。

目前房贷利率已取消全国下限，实现了利率市场化。此前的全国首套房贷利率政策下限为5年期以上LPR减20个基点，二套房贷利率政策下限为5年期以上LPR加20个基点，各地结合自身实际，在全国下限的基础上加基点。5月17日，中国人民银行发布《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

“取消房贷利率政策下限后，商业银行可根据客户风险状况，自主决定利率水平，实现房贷利率市场化。”中国人民银行副行长陶玲说。贝壳研究院数据显示，进入今年6月，全国百城房贷利率已普遍降至“3”字头水平。

除了贷款利率下行，购房首付比例也有所下降。5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》，降低全国层面个人住房贷款最低首付比例，将首套房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%，二套房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。

在房地产金融政策的推动下，近期房地产市场活跃度有所提升。国家统计局新闻发言人7月15日表示，各地区各部门适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策，积极调整优化房地产政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放，市场活跃度有所提升。

对新建商品房来说，今年上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19%、25%，降幅比1月份至5月份分别收窄1.3个百分点、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄；6月，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比5月收窄0.2个百分点，其中，北京、广州和深圳分别下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上涨0.4%。

对二手房来说，成交面积、销售价格均有所回暖。从成交面积看，近几个月二手房网签面积同比有所增长，其中，一线城市6月成交面积环比增长较快。从销售价格看，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比5月收窄0.8个百分点，北京、上海今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，广州、深圳分别下降1.5%和1.0%；二线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅比5月收窄0.1个百分点；三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与5月相同。

“近期，房地产市场正在出现积极变化，我们要坚持消化存量和优化增量相结合，进一步落实和完善房地产新政策，切实做好保交房工作，盘活存量商品房和土地资源。”中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀7月19日在中共中央举行的新闻发布会上表示，下一步，要贯彻落实好党的二十届三中全会精神，加快构建房地产发展新模式，消除过去“高负债、高杠杆、高周转”的模式弊端，建设适应人民群众新期待的“好房子”，更好满足刚性和改善性住房需求，并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。“需要指出的是，我国新型城镇化仍在持续推进，房地产高质量发展还有相当大的空间。”韩文秀说。

(责编：罗知之、陈键)

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