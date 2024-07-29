刘园园

原标题：切实把科技创新作为“头号任务”

“我们充分依靠新型举国体制优势，切实把科技创新作为‘头号任务’。”在国新办7月26日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国务院国资委副主任王宏志在发布会上表示，国务院国资委和中央企业将坚决贯彻党的二十届三中全会部署，坚持和加强党对国有企业的全面领导，深化国资国企改革，推动国有经济布局优化和结构调整，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不断增强核心功能、提升核心竞争力，为强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

以空前力度加强科技创新和产业创新

“国有企业是解放和发展生产力的重要载体，必须要在加快形成新质生产力上有所作为。”王宏志表示，去年以来，国资央企以空前力度加强科技创新和产业创新，取得积极成效。

王宏志谈道，一方面，国资央企强化创新策源，促进科技和产业同向发力。实施了原创技术策源地建设等一系列专项行动，大力推进科技创新、产业创新深度融合，以新技术、新模式催生新产业、新业态，突破了一批关键核心技术，打造了一批标志性产品，建设了一批新兴产业集群，新质生产力发展焕发蓬勃生机。

另一方面，国务院国资委强化新领域、新赛道政策供给，以国有企业改革深化提升行动为契机，实施一揽子发展新质生产力的支持政策，对企业推进科技创新、发展新兴产业给予考核加分和利润加回。今年超过80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级，并且累计对25万名关键人才和科研骨干实施了股权分红激励，形成了协同推动新质生产力发展的强大合力。

“国资央企已经初步形成新质生产力发展的整体性思路、体系化布局，各方面的工作机制和制度体系也在抓紧完善。”王宏志表示，下一步，国务院国资委将集中优势资源力量，推动中央企业在发展新质生产力中发挥主阵地、主力军作用。

建立协同高效的产业创新组织机制

“中央企业是国家创新链条的重要枢纽，是科技强国建设的骨干中坚。”国务院国资委科技创新局负责人方磊表示，近年来，国务院国资委坚持把科技创新摆在核心位置，以前所未有的力度推动中央企业加强科技创新，围绕指导推动中央企业充分发挥科技创新主体作用，开展了多方面工作。2022年、2023年连续两年研发投入超过万亿元。

方磊谈道，在大力推动关键核心技术攻关方面，国务院国资委聚焦工业母机、工业软件等重要领域，组织百万科研人员投身攻关一线。在量子信息、深空深地深海等领域建设97个原创技术策源地，实施“加强应用基础研究”等11个专项行动，在可控核聚变、6G网络架构、类脑芯片等前沿领域实现重大突破。

“我们着力推动行业龙头企业发挥产学研主导作用。”方磊介绍，国务院国资委指导中央企业联合高校院所、协同上下游企业提出重大需求、凝练重大科学问题，组建24个创新联合体，遴选30家产业链领军企业，推动从基础研究到产业化的全链条创新，建立协同高效的产业创新组织机制。

他还提到，为聚力推动科技创新与产业创新深度融合，国务院国资委推动企业运用新技术改造提升传统产业，实施数字化转型行动和“AI+”专项行动，加快高端化、智能化、绿色化发展。启动实施产业焕新行动和启航行动，大力发展人工智能、生物技术等9大战略性新兴产业和未来制造、未来能源等6大未来产业。

(责编：罗知之、陈键)

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