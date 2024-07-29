原标题：上半年国内规上工业企业利润稳定恢复

科技日报讯 （记者刘垠）7月27日，国家统计局发布数据显示，上半年，随着各项宏观政策落实落细，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1至5月份加快0.1个百分点，工业生产平稳较快增长，企业利润持续稳定恢复。

数据显示，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长，增长面为78%，与1至5月份持平。

国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据时指出，随着制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，装备制造业活力不断增强，有力支撑规上工业利润增长。上半年，装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。装备制造业利润占规上工业的比重为35%，同比上升1个百分点，今年以来比重持续上升，规上工业利润行业结构不断改善。

值得关注的是，智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长，带动电子、汽车行业利润分别增长24%、10.7%；造船业竞争力提升、订单快速增长，带动铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36%。

随着国内消费需求有所恢复，叠加工业品出口增长加快、上年同期基数较低等因素，共同推动消费品制造业利润较快增长。上半年，消费品制造业利润同比增长10%，延续年初以来的两位数增长态势，增速高于规上工业6.5个百分点。

与此同时，采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。上半年，上游行业效益持续恢复，采矿业、原材料制造业利润同比降幅比1至5月份分别收窄5.4个和6.6个百分点。

(责编：罗知之、陈键)

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