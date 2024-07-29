人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“时空元表面”可调控光束频率和方向

有望用于开发新型无线通信信道

2024年07月29日09:08 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“时空元表面”可调控光束频率和方向

科技日报讯 （记者张佳欣）据《自然·纳米技术》杂志7月24日报道，美国加州理工学院团队报告称，他们构建了一种元表面，上面布满微型可调天线，能够反射入射的光束：一束光进入，多束光出去，每束光都有不同的频率并朝着不同的方向传播。这是一种处理自由空间信号而非光纤信号的新方法，可创建许多不同光频率的边带或通道。

当很多人共用同一个Wi-Fi网络时，网络可能会出现延迟或卡顿。但如果每个人都有一个专用的无线通信通道，将比我们今天使用的Wi-Fi快数百倍，带宽也提高数百倍。新研究不仅有望用于开发新型无线通信信道，甚至为开发新的测距技术，或者向太空传输大量数据开辟了新途径。

研究团队表示，设计元表面是希望其可以超越传统光学元件（如相机或显微镜镜头）所能达到的效果。这种多层晶体管状设备被称为“时空元表面”，采用精心选择的纳米级天线图案设计，改变光线的响应方式，可以反射、散射或以其他方式控制光线，例如向特定方向、以特定频率反射光线。

该设备的核心宽度和长度均为120微米，在光频下以反射模式运行时所使用的光波波长为1530纳米，比无线电波的频率高数千倍，这意味着可用带宽要大得多。

研究团队表示，这些元表面或可用于激光雷达领域，其中光可用于捕获三维场景的深度信息。团队最终目标是开发出一种“通用元表面”，该表面能够在自由空间中创建多个光学通道，每个通道都以不同的方向传输信息。他们设想，未来当许多人在同一个咖啡馆用笔记本电脑时，每个人将不再接收无线Wi-Fi信号，而是接收各自的高保真光束信号，再也不用担心网速问题。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜为什么说三中全会与你我息息相关？
　　党的二十届三中全会于2024年7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。…
融合底蕴与创新 预制菜加速融入地方产业
　　人民网北京7月27日电 （焦磊）从田间地头到百姓餐桌，近年来，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大、参与企业众多等特征，被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。 数据显示，2023年，我国预制菜市场规模已达到5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部