人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT

2024年07月29日09:08 | 来源：科技日报
小字号

原标题：OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT

科技日报讯 （记者张佳欣）据英国《卫报》、美国消费者新闻与商业频道等媒体报道，当地时间7月25日，OpenAI宣布正在测试新的人工智能（AI）搜索工具SearchGPT，可以实时访问来自互联网的信息，旨在为用户提供更具时效性和更准确的信息。

该搜索引擎以一个大文本框开始，询问用户“您在找什么？”客户输入搜索内容后，SearchGPT并不是返回一个简单的链接列表，而是试图对它们进行组织和理解。在OpenAI提供的一个例子中，该搜索引擎总结了它对于音乐节的相关发现，提供了活动的简短描述，并在后面附上了链接。

在另一个例子中，SearchGPT先解释何时种植西红柿，然后解释了西红柿的细分品种。结果出现后，用户可以提出后续问题，或点击侧边栏打开其他相关链接。

OpenAI表示，SearchGPT将先在一小群用户和出版商中推出，然后可能在更大范围推广。该公司最终打算将这一搜索功能整合到ChatGPT中，而不是将其作为一款独立产品。

报道称，这可能会对谷歌主导的引擎搜索产生影响。自2022年11月推出ChatGPT以来，谷歌母公司Alphabet投资者一直担心，OpenAI可能会通过为消费者提供在线获取信息的新方式来从谷歌手中夺取搜索市场份额。

OpenAI近期新推出的“GPT-4o mini”迷你AI模型和SearchGPT原型，都是其致力于在“多模态”领域保持领先地位的一部分。所谓“多模态”，即在一个工具（即 ChatGPT）内部，提供多种类型的AI生成媒体，包括文本、图像、音频、视频以及搜索功能。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜为什么说三中全会与你我息息相关？
　　党的二十届三中全会于2024年7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。…
融合底蕴与创新 预制菜加速融入地方产业
　　人民网北京7月27日电 （焦磊）从田间地头到百姓餐桌，近年来，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大、参与企业众多等特征，被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。 数据显示，2023年，我国预制菜市场规模已达到5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部