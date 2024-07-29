原标题：OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT

科技日报讯 （记者张佳欣）据英国《卫报》、美国消费者新闻与商业频道等媒体报道，当地时间7月25日，OpenAI宣布正在测试新的人工智能（AI）搜索工具SearchGPT，可以实时访问来自互联网的信息，旨在为用户提供更具时效性和更准确的信息。

该搜索引擎以一个大文本框开始，询问用户“您在找什么？”客户输入搜索内容后，SearchGPT并不是返回一个简单的链接列表，而是试图对它们进行组织和理解。在OpenAI提供的一个例子中，该搜索引擎总结了它对于音乐节的相关发现，提供了活动的简短描述，并在后面附上了链接。

在另一个例子中，SearchGPT先解释何时种植西红柿，然后解释了西红柿的细分品种。结果出现后，用户可以提出后续问题，或点击侧边栏打开其他相关链接。

OpenAI表示，SearchGPT将先在一小群用户和出版商中推出，然后可能在更大范围推广。该公司最终打算将这一搜索功能整合到ChatGPT中，而不是将其作为一款独立产品。

报道称，这可能会对谷歌主导的引擎搜索产生影响。自2022年11月推出ChatGPT以来，谷歌母公司Alphabet投资者一直担心，OpenAI可能会通过为消费者提供在线获取信息的新方式来从谷歌手中夺取搜索市场份额。

OpenAI近期新推出的“GPT-4o mini”迷你AI模型和SearchGPT原型，都是其致力于在“多模态”领域保持领先地位的一部分。所谓“多模态”，即在一个工具（即 ChatGPT）内部，提供多种类型的AI生成媒体，包括文本、图像、音频、视频以及搜索功能。

(责编：罗知之、陈键)

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