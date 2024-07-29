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科技驱动全球数字银行创新发展

2024年07月29日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：科技驱动全球数字银行创新发展

　　科技日报讯 （记者罗云鹏）记者7月26日获悉，《全球数字银行发展与创新趋势报告》（以下简称《报告》）近日在广东省深圳市发布。《报告》显示，受科技发展和普惠金融需求带动，截至2023年，全球持有银行牌照的数字银行总数达235家，提供数字化银行服务的机构超300家。

　　据悉，全球各主要区域在2009年—2014年陆续出现数字银行。欧洲及北美洲在金融科技发展及监管推动下最早出现数字银行；在亚洲及南美洲，由于庞大的人口规模及普惠金融需求，数字银行快速发展。

　　《报告》分析，头部数字银行已形成规模效应和良好盈利能力。未来几年，全球领先的数字银行将在盈利性、市场覆盖和引领行业标准等方面进一步巩固优势。

　　如何应对其他地区数字银行带来的新技术、新标准、新模式挑战，以及如何服务更广阔的市场，是我国数字银行下一阶段发展亟待解决的问题。

　　微众银行首席财务官、董事会秘书王立鹏介绍，作为国内首家数字银行，微众银行始终坚持服务大众、小微的定位，提供差异化数字金融服务，持续深入探索践行普惠、服务实体的新模式、新方法，探索出一条风险可控制、成本可负担、商业可持续的数字普惠金融路径。

　　“随着人工智能、物联网等技术和应用不断发展，数字银行业将持续出现创新应用、产品和服务。”奥纬咨询董事合伙人钱行认为，数字银行的具体形态与业务模式或将随着新技术进一步演化，传统银行与数字银行的边界将逐渐模糊，相关创新将为全球银行业发展和改革提供更多驱动力。

(责编：罗知之、陈键)
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