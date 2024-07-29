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我国数据库产业进入关键应用期

杨 雪
2024年07月29日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：我国数据库产业进入关键应用期

近日，中国通信标准化协会在2024可信数据库发展大会主论坛发布《数据库发展研究报告（2024年）》（以下简称《报告》）及《中国数据库产业图谱（2024年）》，全面梳理分析全球数据库产业市场规模、地域分布、发展周期、人才规模、产品类型等关键要素，为研究数据库应用现状及发展前景提供参考。

中国通信标准化协会互联网与应用技术工作委员会主席何宝宏说，新一轮人工智能浪潮驱动下，全球数据库产业变革不断，多强竞争格局逐步形成。得益于国家战略引领，我国数据库产业进入蓬勃发展期和关键应用期。

《报告》显示，2023年全球数据库市场规模首次突破千亿美元，中国数据库市场规模为74.1亿美元（约合522.4亿元人民币），占全球7.34%。截至2024年6月，全球共有518家数据库产品提供商，中美企业数量均为167家，分别占比32.2%。预计到2028年，中国数据库市场总规模将达930.29亿元，市场年复合增长率达12.23%。

在发展周期方面，《报告》分析称，全球数据库在21世纪后进入蓬勃发展期，2020年左右达到发展高峰，近年新增企业数量逐渐减少。我国数据库产业与全球发展趋势一致，2013年后迎来繁荣发展，2022年以来企业新增数量呈回落态势。何宝宏认为，当前我国数据库行业正在经历由“数量型”向“质量型”发展的关键转变期。

在人才规模方面，《报告》显示，全球数据库企业从业技术人员已超10万人，我国人才规模逐年扩大。“我国数据库企业从业技术人员两万人左右，每家企业员工数量平均约200人，但数据库内核高级开发人才数量亟待提升。”何宝宏说。

在开源产品方面，《报告》分析称，开源数据库兴起于上世纪90年代，于2006年后迅速发展，其中2011年—2020年进入发展高峰期，大量开源数据库产品不断推出。我国开源产品始于2010年后，2019年以来数量激增。何宝宏认为，我国开源数据库占比相较国际仍然偏低，未来发展空间广阔。

“随着我国数据库应用创新走深走实，由周边系统向核心系统逐步升级，将不断推动组织数智化转型提质增效，大力激活数据要素价值，助力培育新质生产力，促进数字经济与实体经济深度融合。”何宝宏说。

(责编：罗知之、陈键)
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