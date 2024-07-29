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“行进中国”调研行

小屏幕，大市场

人民网“行进中国”江苏调研采访团
2024年07月29日09:43 | 来源：人民网
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小到智能手表、手机终端，大到室内电视、户外大屏……在万物互联的智能时代，屏幕无处不在，清晰、多彩的显示产品正为美好生活提供重要支撑。

一块显示屏，蕴藏大市场。近年来，我国显示产业不断发展壮大，走出了从追赶、突破到创新、引领的发展曲线，持续为数字生活增色添彩。

数据显示，2023年，全球新型显示行业全产业链营业收入超1800亿美元，中国占比近50%；按显示面板出货面积看，中国占比逾七成。

当前，新型显示正与5G、人工智能、物联网等前沿技术深度融合，新型显示产品正从室内向户外、从个人向群体延伸，为各行各业数智升级提供关键助力。

业内专家表示，新型显示产业已成为促进消费升级、壮大数字经济、发展电子信息产业的重要领域，显示应用正从信息的单向输出向智能交互服务转变。

“未来，显示或许无处不在。在车载、医疗、文旅等领域，显示屏正在不断渗透，拓展出细分市场，为行业发展带来新空间。”维信诺董事长、总裁张德强表示。

创新的背后离不开政、产、学、研、用等同频共振。在加入该企业前，张德强曾是清华大学的一名讲师，在清华大学OLED项目组内从事研究工作。

“当时，昆山在布局高端制造，显示则是其中的重要一环。” 他表示，企业在创立之初，就是要把“技术从实验室搬到工厂”。

一方带着技术找落地，一方对着“蓝图”找产业。有着对生产创新、制造升级的共同愿景，这次合作可谓“一拍即合”。

2005年，维信诺正式落户江苏昆山。三年后，在昆山实现了PMOLED量产。2010年在当地建成中国大陆第一条AMOLED中试线。这些为AMOLED大规模量产奠定基础，也为昆山后续打造显示产业集群提供重要助力。

“近年来，各地政府持续在税收减免、人才引进、产业融资等方面加大对高新技术产业的支持力度，这也为企业增资扩产、推进国产显示创新发展提供了必要保障。” 张德强说。

从昆山出发，扎根中国、面向世界。经过多年发展，维信诺已在长三角、京津冀、粤港澳大湾区等多地布局AMOLED产线，在区域协同和产业联动中，探索新型显示产业的未来路径。

张德强表示，行业需始终坚持创新驱动，瞄准未来产业趋势，持续在技术研发、产品打磨、市场拓展中保持竞争优势，以价值创造筑牢企业发展“护城河”。（吕骞、李阔、李楠桦、王仁宏、谢地、许峥、张玉峰）

(责编：王仁宏、吕骞)
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