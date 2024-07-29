7月26日，广发银行召开2024年助推乡村振兴工作会议，总结工作成效，在新起点上谋划推动全行助推乡村全面振兴工作提质增效。

会议指出，2023年以来广发银行聚焦重点，多措并举，助推乡村振兴工作取得积极成效。

金融服务扩面增量，乡村振兴贷、乡村E贷、惠农E贷等专项产品余额稳步增长，因地制宜研发支农特色专案64个，粮食重点领域贷款增速在股份行中排名前列。

定点帮扶亮点纷呈，在53个定点帮扶点培育一批特色产业，广发商城“乡村振兴专区”累计购买用户达126万人次，广发希望慈善基金累计捐赠1.1亿元。

服务“百千万工程”精准有力，累计投放“百千万工程”贷款1942亿元，与广东省农业农村厅签署乡村振兴融资风险补偿合作协议，大力支持海洋牧场建设，发挥总部金融机构的主力军作用。

工作机制更加完善，上下贯通完善乡村振兴组织保障体系，强化考核督导，加强帮扶干部教育管理与关心关爱，工作队、驻镇（村）干部得到当地政府和群众肯定认可。

会议要求，全行上下要坚定不移贯彻落实党中央决策部署，思想上坚决向中央看齐，行动上与地方经济社会发展同频共振，做到五个“进一步”。

一是坚定不移贯彻落实党中央决策部署，坚决把责任扛在肩上、抓在手上，进一步强化助推乡村振兴的使命担当。

二是深化普惠业务转型，聚焦三农重点领域，加强资源配套保障，进一步提升金融服务乡村振兴质效。

三是加大信贷投放，突出重点县镇村，用好银政担合作平台，进一步提升金融服务广东省“百千万工程”水平。

四是以底线思维巩固成果，综合施策提升成效，创新方式和手段，进一步擦亮定点帮扶工作的广发特色。

五是增强齐抓共管工作合力，选优配强帮扶干部，加强作风建设，持续做好宣传推广，进一步加强组织保障工作。

此外，会议宣导了广发银行金融服务乡村振兴工作要点，茂名、长春分行作经验交流发言。会议设主会场和视频分会场。广发银行总行党委班子成员、高级管理人员，各部门主要负责人；各分行、专营机构、广银理财主要负责人和分管定点帮扶及金融服务乡村振兴工作班子成员，定点帮扶干部等现场或视频参会。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经