原标题：跟央视来看中国联通算力智联网、元景大模型 解析下一代互联网

1881年底，中国第一条长途电报线在上海、天津两地同时开工架设，中国现代通信历史由此开启。

2024年，中国联通在上海和宁夏之间完成了全球首例超3000公里传输距离的海量数据、广域高通量无损传输的测试验证，相当于满满一硬盘TB级的数据在半分钟内就能完成超远传输。

从搭建第一条长途电报线，到建设算力智联网，中国通信业从无到有，从跟跑到领跑，再到如今积极拥抱智能新时代，历经一次次改革创新、风云激荡。

7月15日至18日，党的二十届三中全会胜利举行，开启了进一步全面深化改革的大幕。

7月26日，中央电视台《进一步全面深化改革 推进中国式现代化》系列报道播出新一期节目，报道中生动呈现了中国联通合作伙伴大会上的元景大模型现场演示，深入介绍了中国联通新一代网络——算力智联网AINet，并实地采访了中国联通上海临港智算中心、宁夏中卫云数据中心。

元景大模型：加速赋能实体经济

作为数字经济发展的重要推动力，当前，以人工智能为代表的各类信息通信技术，正在加速赋能实体经济中的千行百业。

7月19日至20日，2024中国联通合作伙伴大会在上海举行，会上发布了中国联通人工智能创新成果元景2.0。大会现场，央视记者体验了基于元景大模型的应用演示，展现了人工智能持续提升的视觉识别和理解能力。

在记者手上基于元景大模型的手机应用中，将手机摄像头对准周边的环境的时候，可以实时识别出看到的内容，用文字进行精准表述。在训练这样的大模型时，要用到超过60亿个图文的海量数据。据悉，元景2.0展现了文生视频、图像可控生成等多项业界先进的多模态能力，取得了35+行业大模型、100+标杆应用的落地成果。

实体经济和数字经济的深度融合，不仅有利于开辟发展新赛道，还能够带动对传统产业的全方位、全链条改造，引领产业体系的优化升级。

智算中心建设：加快提升算力供给

人工智能大模型发展的背后，离不开智能算力的支撑。当前全国多地也在根据各自不同的优势资源禀赋，加大投入建设智算中心。

央视记者实地探访了中国联通上海临港智算中心。这里是中国联通“1+N+X”智算布局的关键核心高地，致力于打造高等级的中国联通算力集群枢纽节点和高规格的国家级跨境数据流通枢纽节点，全面适配智算高密度、高功耗、高组网新型AIDC需求，具备超大规模智算集群部署能力。

目前，上海已集聚起大量自动驾驶、人形机器人等人工智能相关产业，对智能算力的需求量正在快速增长。在当地建设智算中心，最大的优势是离客户更近，能快速根据需求提供服务。

近年来，也有多个大型算力中心选择落地西部地区，把时延性要求相对不高的数据传输到西部，享受当地风光水电等丰富资源，成为因地制宜发展的另一选择。

近日，在中国联通宁夏中卫云数据中心，又有一栋新的机房楼开工建设。智能算力，目前也在成为这里新的增长点。

据介绍，中卫地区的绿电能源占比超过60%，能源成本具有比较明显的优势。客户落地西部，一方面大幅提升绿色能源的使用比例，另一方面也能节约客户的运营成本。

中国联通宁夏中卫云数据中心已成功打造了福建与宁夏两地之间专属的“闽宁云”合作项目，现在园区内不断新增的智算需求也主要来自东部地区，京津冀、长三角、东部热点区域的客户需求量成倍增长。中国联通全方位提升面向智算领域的运维能力，为客户提供更加便捷、高效、安全、可靠的算力服务。

算力智联网：畅通算力流通“大动脉”

7月19日，在2024中国联通合作伙伴大会上，中国联通董事长陈忠岳提出，在智能新时代，下一代互联网将是“算力智联网”。他表示，网络是联接智能算力的“大动脉”和实现AI普惠的“神经元”，中国联通将加强智算基础设施建设，建设“新八纵八横”国家骨干网，强化全域算力智能调度，积极助力更多万兆城市建设，推动社会加速迈向智能新时代。

会上，中国联通总经理简勤代表公司正式发布新一代网络——算力智联网AINet。

在大会现场，央视针对中国联通算力智联网进行采访。中国联通网络部副总经理赵静宜向央视记者介绍，不久前，中国联通做了从宁夏到上海3000公里的广域高通量无损测试，TB级的数据在半分钟之内可达。

联通宁夏、上海，这是全球首例超3000公里传输距离的海量数据、广域高通量无损传输的测试验证。就像原来的高速路，现在宽度拓宽了，质量更好，还能根据车流量进行动态调节。随着算力智联网逐步建成，“东数西算”也将更好落地。

近日来，中国联通人工智能创新成果元景2.0和算力智联网的发布，引发了社会各界的高度关注和热烈反响。

展望未来，中国联通将围绕网络向新、技术向新、服务向新，与合作伙伴同行，加快发展新质生产力，创造联网通信新价值，开拓算网数智新蓝海。

(责编：曹淼、李源)

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