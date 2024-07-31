人民网北京7月31日电 （记者王震）今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，为经济持续回升向好提供了有力支撑。7月31日，在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，财政部综合司司长林泽昌表示，下一步将加大政策实施力度，推动经济持续回升向好。

一是更好发挥政府投资带动放大效应。根据需要和项目准备情况，及时发行并使用好超长期特别国债，积极支持“两重”实施。指导地方加快专项债券发行使用，加快增发国债资金、中央预算内投资等使用进度，形成更多实物工作量。

二是加力推动大规模设备更新和消费品以旧换新。目前已经印发通知，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持推动“两新”工作。我们将积极与有关部门一道，扎实把这项工作做好。

三是持续强化基本民生保障。落实好就业、教育、养老、医疗等领域的财税政策，加强财政资金保障，织密织牢民生“保障网”。

四是加强财政收支管理。严格依法依规组织收入，不收“过头税费”。严控非刚性非重点支出，把财政资金用在刀刃上。强化各级政府责任，确保基层财政平稳运行。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经