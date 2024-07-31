新华社北京7月31日电（记者申铖）今年以来，我国极端天气频发，多地遭遇暴雨洪涝等自然灾害，部分省份受灾情况严重。为支持地方做好减灾救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全，今年中央财政已向地方下拨救灾资金115亿元。

在31日于国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，财政部经济建设司司长符金陵介绍了上述情况。

“财政部与应急管理、农业、水利、交通等部门密切联动，建立了三项稳定、高效的工作机制，包括灾情信息共享机制、中央财政救灾资金快速核拨机制，以及分级负责的灾后恢复重建机制。”符金陵说，一旦启动重大自然灾害应急响应，财政部即刻通过救灾资金快速核拨机制下拨资金，支持地方迅速组织抢险救援，妥善安置受灾群众。

他表示，今年以来，中央财政已向地方下拨救灾资金115亿元，相关资金包括用于受灾群众转移安置和抢险救援的自然灾害救灾资金、用于恢复农业生产的农业生产防灾救灾资金、用于修复水毁水利工程设施的水利救灾资金，以及公路应急抢通资金和基础设施建设资金等。6次启动自然灾害救灾资金快速核拨机制，相关资金在24小时内下达。

“财政部切实把救灾资金当作老百姓的‘救命钱’，始终严格监管，一经发现违规问题坚决严肃查处。”符金陵说，下一步，财政部将继续加强与有关部门密切联动，紧密跟踪灾情发展变化，及时下拨救灾资金，坚决打赢防汛抗洪救灾这场硬仗。

(责编：卫嘉、白宇)

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