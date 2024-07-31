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我国已建成投运新型储能装机4444万千瓦

2024年07月31日15:19 | 来源：新华网
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新华社北京7月31日电（记者戴小河）国家能源局31日举行新闻发布会，介绍上半年新型储能发展情况。截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦说，从地区分布看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%。其中，西北地区27.3%、华北地区27.2%、华中地区15.3%、南方地区15.2%、华东地区14.6%、东北地区0.4%。

从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。

截至2024年上半年，已投运锂离子电池储能占比97%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。

根据电网企业统计数据，国家电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%。在市场运行较为成熟的山东、甘肃等地区，新型储能调用水平进一步提升。南方电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达560小时，已接近2023年全年调用水平。

下一步，国家能源局将加强规划引领，强化试点示范，优化调度运用，健全标准体系，完善市场机制，持续推动新型储能行业高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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