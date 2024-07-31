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7月份中国制造业PMI为49.4%

2024年07月31日16:36 | 来源：新华网
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新华社北京7月31日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布数据，7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，7月份，因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，制造业PMI为49.4%，景气水平略有回落。

生产指数继续扩张。生产指数为50.1%，比上月下降0.5个百分点，制造业生产继续保持扩张；新订单指数为49.3%，比上月下降0.2个百分点，制造业市场需求有所回落。

价格指数有所下降。受市场需求不足和近期部分大宗商品价格下降等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为49.9%和46.3%，比上月下降1.8和1.6个百分点，表明制造业市场价格总体水平有所下降。石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均回升至扩张区间。

大型企业景气度提高。大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点，其生产指数和新订单指数分别为52.1%和50.6%，大型企业生产经营活动总体稳定，为制造业平稳运行提供有力支撑。中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点，景气水平均有所回落。

企业预期保持乐观。生产经营活动预期指数为53.1%，比上月下降1.3个百分点，仍位于扩张区间。从行业看，医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于57%以上较高景气区间，企业对相关行业发展信心较强。

(责编：卫嘉、白宇)
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