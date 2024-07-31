新华社北京7月31日电（记者邹多为）海关总署31日发布公告，自2024年7月31日起关闭北京西站、上海站、广州、东莞等4个内地与香港跨境普速列车（城际直通车）铁路口岸，上述铁路口岸的关闭不影响内地与香港高铁旅客列车运行。

根据公告，2018年9月广深港高铁西九龙站正式开通以来，高铁旅客列车已有效满足内地与香港旅客往来出行需求，2024年6月又增开了往返香港西九龙站的高铁旅客列车。2024年7月5日，国务院批准关闭北京西站、上海站、广州、东莞等4个内地与香港跨境普速列车（城际直通车）铁路口岸。

北京海关所属北京车站海关关长刘文彬告诉记者，相关铁路口岸的关闭不会对内地与香港高铁旅客列车的运行造成影响。以北京为例，旅客从北京西站乘坐高铁前往香港，可以直接在高铁西九龙站通过“一地两检”方式办理出入境手续，出行便利性进一步提升。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经