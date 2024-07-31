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2800立方米每秒 小浪底水利枢纽进入排沙阶段

2024年07月31日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （王天乐、欧阳易佳） 7月30日下午17点，小浪底水利枢纽2条排沙洞“开闸放水”，这是小浪底水利枢纽开展泄洪排沙运用的第13天。

据悉，7月18日，小浪底水利枢纽正式启动自今年6月应急抗旱调度后首次泄洪运用。随着三门峡水利枢纽加大下泄流量至开始敞泄，小浪底水库入库流量增大至4200立方米每秒。7月20日6时起，小浪底水利枢纽陆续开启3条排沙洞及1条孔板洞，下泄流量由2400立方米每秒逐步加大至2800立方米每秒，标志着小浪底水利枢纽今年首次进入排沙阶段。

自2002年开始，按照黄河防总联合调度要求，小浪底水利枢纽充分发挥防洪、减淤等综合效益，持续冲刷黄河下游河道，使主河槽平均下降3.1米，最小平摊流量由不足1800立方米每秒提高近5000立方米每秒左右，极大提高了下游河道的行洪能力，黄河下游“二级悬河”的态势得到初步遏制，有力守卫了黄河中下游人民生命财产安全。

(责编：王震、吕骞)
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