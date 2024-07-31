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碳足迹研究服务团入选“科创中国”科技服务团示范项目

2024年07月31日20:09 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者孙博洋）近日，中国科学技术协会2024年“科创中国”科技服务团项目名单公布。中国计量测试学会 “科创中国”碳足迹研究科技服务团成功入选。

据中国计量测试学会相关负责人介绍，为加快建设现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，在中国科协支持下，学会主动对接湖北省产业需求，牵头组建“科创中国”碳足迹研究科技服务团(以下简称“学会服务团”)，协同湖北省、市两级科协和湖北省计量测试研究院等单位，征集遴选重点产业链发展难题和重大产业共性技术问题，组织科技工作者开展精准科技服务，通过建立学会服务站、长期“蹲点”服务等多种形式，开展问题难题研究，助力改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业。

据介绍，学会服务团由学会理事长蒲长城任团长，哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院谭久彬院士任首席专家。学会服务团将利用学会的平台优势和专家资源，面向以湖北省荆门市为主的湖北创新驱动示范市（区）、“科创中国”试点城市（园区）等地，并辐射整个湖北省，围绕“锂电池产品碳足迹出口合规性保障方法研究及应用”“中重卡商用车纯电动循环球的开发”等重点产业链发展难题和重大产业共性技术问题，集聚中国计量测试学会、湖北省计量测试研究院、国家碳计量产业中心等专家团队，推动碳计量相关技术的研究与创新，将碳捕集、碳足迹、碳交易等方面的科技成果同具体产业融合、转换及应用，帮助企业提升能源效率，降低生产成本。  

上述负责人表示，通过该项目落地实施，将推动计量智能化、数字化转型升级，建立具体场景下碳达峰、碳中和的计量技术体系、管理体系和服务体系，提升计量、标准支撑保障能力和水平。

(责编：王震、吕骞)
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